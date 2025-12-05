ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 12:53

Прилучный не добился пересмотра решения суда в споре с Муцениеце

Павел Прилучный Павел Прилучный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Судебное разбирательство по делу актера Павла Прилучного и его экс-супруги Агаты Муцениеце не будет продолжено, сообщили в пресс-службе суда. Головинский районный суд города Москвы отклонил просьбу артиста о пересмотре решения.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 4 декабря 2025 года оставлено без изменения решение Головинского районного суда города Москвы от 25 июля 2025 года по иску Павла Прилучного к Агате Прилучной, — говорится в сообщении.

Суд первой инстанции отклонил иск артиста, касающийся изменений в соглашении о месте жительства ребенка, аннулирования соглашения об уплате алиментов и освобождения от их уплаты. В итоге их сын Тимофей остался с матерью. Истец обратился с апелляционной жалобой на данное решение. Апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции.

Ранее сообщалось, что Муцениеце сменила фамилию, выйдя замуж за музыканта Петра Дрангу. Теперь официально она носит фамилию Дранга. Звезда также переоформила свое ИП, которое теперь работает под названием «Дранга Агата». Раньше бизнес был зарегистрирован как «Прилучная Агата».

