Агата Муцениеце «порвала» паспорт с фамилией бывшего мужа

Актриса Агата Муцениеце официально взяла фамилию нового супруга, музыканта Петра Дранги, следует из данных на сайте Rusprofile. Так артистка отказалась от фамилии актера Павла Прилучного.

Звезда также переоформила собственное ИП. Теперь оно работает под названием «Дранга Агата», тогда как раньше было зарегистрировано как «Прилучная Агата». У знаменитости пока нет российского гражданства.

Муцениеце и Прилучный поженились в 2011 году. В 2013-м у них родился сын Тимофей, а в 2016 году — дочь Мия. Супруги развелись в 2020 году.

Муцениеце и Дранга поженились 25 августа и устроили по этому случаю пышное торжество. Праздник состоялся в одном из столичных ресторанов. Пара официально не объявляла о дате свадьбы. Торжество прошло тайно, в кругу самых близких. К алтарю Муцениеце вел тесть Юрий, а кольца нес Тимофей.

Позже Прилучный поздравил бывшую жену со свадьбой и пожелал им с Дрангой любви. Актриса устроила торжество в день годовщины свадьбы Прилучного и Зепюр Брутян — они отмечали три года со дня бракосочетания. Поклонники считают, что Муцениеце выбрала эту дату не просто так.