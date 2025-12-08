ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 10:10

Муцениеце рассказала о плюсах третьих родов и показала их

Муцениеце опубликовала фото после третьих родов

Агата Муцениеце Агата Муцениеце Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Агата Муцениеце рассказала в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что после третьих родов поправилась на восемь килограммов и заметила значительное увеличение груди. Недавно артистка родила девочку.

Плюсы, конечно, помимо лишних восьми килограммов, имеются очевидные, — пояснила Муцениеце.

Новость о том, что Муцениеце вновь стала мамой, появилась 2 декабря. По данным Super, роды проходили в московском роддоме Лапино. Знаменитость пока не публиковала фото ребенка в социальных сетях. Его отцом стал музыкант Петр Дранга.

До этого член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева выразила беспокойство, что блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) может родить четвертого ребенка в СИЗО, если ей не предоставят отсрочку по экономическому делу. Она назвала это негуманным и несправедливым.

Кроме того, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости формирования в России новой социальной нормы — рождения детей вскоре после совершеннолетия, а не к 30 годам. Она призвала изменить общественный менталитет, сделав многодетность и раннее родительство модной и успешной тенденцией.

