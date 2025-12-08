Муцениеце рассказала о плюсах третьих родов и показала их Муцениеце опубликовала фото после третьих родов

Актриса Агата Муцениеце рассказала в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что после третьих родов поправилась на восемь килограммов и заметила значительное увеличение груди. Недавно артистка родила девочку.

Плюсы, конечно, помимо лишних восьми килограммов, имеются очевидные, — пояснила Муцениеце.

Новость о том, что Муцениеце вновь стала мамой, появилась 2 декабря. По данным Super, роды проходили в московском роддоме Лапино. Знаменитость пока не публиковала фото ребенка в социальных сетях. Его отцом стал музыкант Петр Дранга.

