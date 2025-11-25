День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 16:05

Матвиенко раскрыла, когда лучше всего рожать детей

Матвиенко предложила сделать раннее материнство новой нормой в России

Валентина Матвиенко Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В России необходимо формировать новую социальную норму, предполагающую рождение детей вскоре после достижения совершеннолетия, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью MK.RU. По ее словам, такие решения не должны приниматься к 30 годам, как это происходит сейчас.

По словам Матвиенко, ключевой задачей в демографической сфере является изменение общественного менталитета. Она подчеркнула, что успешным должен считаться человек с крепкой многодетной семьей, а рождение детей необходимо сделать модной тенденцией.

Нормой должно стать рождение детей как можно раньше после достижения совершеннолетия, а не как у нас сейчас, в 28–29 лет, — сказала Матвиенко.

Политик добавила, что откладывать создание семьи на более поздний срок не следует, ссылаясь на возможные медицинские и иные объективные препятствия. В заключение Матвиенко процитировала президента РФ Владимира Путина, который охарактеризовал родительство как счастье, не требующее отсрочки.

Ранее Матвиенко заявляла, что в России не планируется возвращение статьи за тунеядство, однако необходимо проработать способы вовлечения неработающих граждан в систему ОМС. По ее словам, часть людей пользуется медицинским страхованием, не внося в него свой финансовый вклад.

Россия
Валентина Матвиенко
рождение ребенка
нормы
