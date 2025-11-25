День матери
25 ноября 2025 в 14:05

В Совфеде оценили возможность возврата статьи за тунеядство

Матвиенко исключила возврат статьи за тунеядство в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В России не планируется возвращение статьи за тунеядство, однако необходимо проработать способы вовлечения неработающих граждан в систему ОМС, заявила в беседе с MK.RU председатель Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, часть людей пользуется медицинским страхованием, не внося в него свой финансовый вклад.

По ее словам, в стране есть граждане, которые не имеют официальных доходов и, соответственно, не участвуют в формировании бюджета обязательного медицинского страхования. Это увеличивает нагрузку как на государство, так и на тех, кто исправно платит налоги. В качестве примеров она привела людей, обладающих дорогостоящими автомобилями, получающих неучтенные доходы или сдающих жилье по высокой цене, но формально показывающих значительно меньшие суммы.

Не должны рабочие, учителя, врачи платить за молодых, здоровых, которые никаких обязательств перед обществом не несут. <…> Будет справедливо, если мы найдем для этой категории механизм участия в системе ОМС, — сказала Матвиенко.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина заявила, что инициатива о возвращении наказания за тунеядство нежизнеспособна. Она отметила, что такое нововведение общество не оценит позитивно.

Совфед
Валентина Матвиенко
законы
ОМС
