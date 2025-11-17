В Госдуме раскритиковали идею возвращения наказания за тунеядство Депутат Стенякина: идея вернуть наказание за тунеядство нежизнеспособна

Инициатива о возвращении наказания за тунеядство нежизнеспособна, заявила «Ридусу» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Она отметила, что такое нововведение общество не оценит позитивно.

Любые законодательные инициативы, понуждающие граждан и ограничивающие их свободу, не станут восприниматься обществом позитивно и будут отторгаться. Поэтому нужно создавать социальные и экономические условия, культуру труда, которая сочетала бы достойные заработные платы и прямую взаимосвязь между официальной занятостью и социальными гарантиями, — рассказала Стенякина.

Депутат подчеркнула, что многие жители страны работают неофициально. По ее мнению, карательные меры не помогут «выгнать» людей из серого сектора.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба изучает мнение самозанятых о справедливой ставке налога на профессиональный доход. Ведомство также поинтересовалось, какие изменения могли бы сделать режим НПД более привлекательным.