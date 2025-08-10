Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Бизнесмен похитил детей и заставил их умываться зеленкой

В Чувашии предприниматель заставил двух школьников умываться зеленкой

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Чувашии местный предприниматель залил двум школьникам руки зеленкой и заставил умываться ею, сообщает республиканская прокуратура. Правоохранительные органы уже организовали проверку, надзорный орган взял ее под свой контроль.

Инцидент произошел вечером 30 июля в городе Ядрине, когда мужчина посадил двух детей 12 и 13 лет к себе в машину и увез на участок в районе улицы 50 лет Октября. Там он вылил им на руки зеленку и заставил умыться. Все происходящее снималось на видео.

Причиной такого поступка стало то, что дети якобы украли у бизнесмена несколько мандаринов, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, доследственная проверка организована по статье о похищении. О состоянии самих пострадавших пока ничего не известно.

Ранее в Свердловской области в поселке Косулино 15-летний подросток погиб в результате драки, начавшейся из-за порванного ремешка для часов. По имеющимся сведениям, конфликт возник между тремя знакомыми подростками во время совместной прогулки. Один из участников инцидента, занимавшийся карате, не смог сдержать эмоций после повреждения своего аксессуара.

Россия
Чувашия
дети
издевательства
бизнесмены
