Бизнесмен похитил детей и заставил их умываться зеленкой В Чувашии предприниматель заставил двух школьников умываться зеленкой

В Чувашии местный предприниматель залил двум школьникам руки зеленкой и заставил умываться ею, сообщает республиканская прокуратура. Правоохранительные органы уже организовали проверку, надзорный орган взял ее под свой контроль.

Инцидент произошел вечером 30 июля в городе Ядрине, когда мужчина посадил двух детей 12 и 13 лет к себе в машину и увез на участок в районе улицы 50 лет Октября. Там он вылил им на руки зеленку и заставил умыться. Все происходящее снималось на видео.

Причиной такого поступка стало то, что дети якобы украли у бизнесмена несколько мандаринов, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, доследственная проверка организована по статье о похищении. О состоянии самих пострадавших пока ничего не известно.

