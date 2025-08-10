Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 15:12

Японцам приказали срочно бежать с двух островов

Жителей японских островов Хонсю и Кюсю эвакуируют из-за непогоды

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

В западной части острова Хонсю и на соседнем острове Кюсю в Японии власти объявили обязательную эвакуацию для 309 тысяч человек, передает телеканал NHK. Причиной стали прогнозы о возможных масштабных наводнениях и сходах оползней.

Согласно официальным данным, первоочередной эвакуации подлежат жители горных деревень, особенно преклонного возраста, заявили журналисты. В префектуре Кагосима экстренные предписания получили около 227 тысяч граждан старше 65 лет.

Ранее власти японского города Кирисима распорядились о срочной эвакуации 122 тысяч жителей после того, как за полдня выпало рекордное количество осадков — до 1,5 месячной нормы. По данным метеорологов, экстремальные погодные условия, включая сильные дожди и грозы, сохранятся в регионе до 10 августа.

Кроме того, японские метеорологи зафиксировали бурную сейсмическую активность в районе архипелага Токара. Согласно официальным данным, с 21 июня здесь произошло более двух тысяч подземных толчков. Землетрясение магнитудой 5,5 балла, произошедшее на глубине 20 километров, стало наиболее мощным из всей череды толчков в районе островов.

Япония
острова
катаклизмы
эвакуации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отказ рожать, скандал с Дробышем, «Универ»: как живет Настасья Самбурская
В АТОР спрогнозировали резкое падение туристического потока в Турции
Пенсионер попал в психбольницу из-за совета нейросети
Швеция поддержала совместное заявление лидеров Европы по Украине
Японцам приказали срочно бежать с двух островов
Студент из Техаса объяснил, как в США на самом деле относятся к русским
Раскрыто, чем грозит ВСУ удар РФ по железной дороге под Днепропетровском
Диетолог сравнила вред от крамбл куки с героином
«Никто не сможет помешать»: одна страна объявила себя будущей сверхдержавой
Рекордное количество ресторанов и кафе закрылись в российском городе
«Неполноценные»: Артемий Лебедев высмеял спрашивающих советы у ИИ людей
В Крыму озвучили неутешительный прогноз о будущем Зеленского
Сын Краско раскрыл место, где похоронят актера
Стало известно о подготовке Киевом пятидневных ударов по России
Три человека погибли в загоревшейся Lada из-за «маневра» Lexus
Авария с участием сбившей насмерть подростка пенсионерки попала на видео
Над Донецком прогремел взрыв
Собчак не приехала на могилу отца в день его рождения
Рухнувший дрон устроил пожар перед железной дорогой на Кубани
Пенсионер поговорил по телефону с «бывшим начальником» на 27 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.