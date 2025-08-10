Японцам приказали срочно бежать с двух островов Жителей японских островов Хонсю и Кюсю эвакуируют из-за непогоды

В западной части острова Хонсю и на соседнем острове Кюсю в Японии власти объявили обязательную эвакуацию для 309 тысяч человек, передает телеканал NHK. Причиной стали прогнозы о возможных масштабных наводнениях и сходах оползней.

Согласно официальным данным, первоочередной эвакуации подлежат жители горных деревень, особенно преклонного возраста, заявили журналисты. В префектуре Кагосима экстренные предписания получили около 227 тысяч граждан старше 65 лет.

Ранее власти японского города Кирисима распорядились о срочной эвакуации 122 тысяч жителей после того, как за полдня выпало рекордное количество осадков — до 1,5 месячной нормы. По данным метеорологов, экстремальные погодные условия, включая сильные дожди и грозы, сохранятся в регионе до 10 августа.

Кроме того, японские метеорологи зафиксировали бурную сейсмическую активность в районе архипелага Токара. Согласно официальным данным, с 21 июня здесь произошло более двух тысяч подземных толчков. Землетрясение магнитудой 5,5 балла, произошедшее на глубине 20 километров, стало наиболее мощным из всей череды толчков в районе островов.