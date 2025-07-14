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14 июля 2025 в 10:33

Тысячи землетрясений произошли у островов Японии за три недели

Более двух тысяч землетрясений произошли за три недели в районе островов Японии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

С конца июня в районе островов Токара в Японии произошло свыше двух тысяч землетрясений, следует из данных главного японского метеорологического управления. Сейсмическая активность продолжается с 21 июня до сих пор.

Наиболее мощный толчок магнитудой 5,5 зафиксировали на глубине 20 км в начале июля. Сила подземных толчков не превышала шести баллов по принятой в Японии семибалльной шкале. Из-за землетрясений эвакуировали часть жителей острова Акусэкидзима.

Ранее на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр подземных толчков располагался недалеко от деревни Тосима на одноименном острове, а очаг землетрясения находился на глубине 20 километров. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало. Кроме того, угроза цунами также не объявлялась.

До этого сейсмическая активность была зафиксирована в районе Южных Курильских островов. Как сообщила Елена Семенова, возглавляющая сейсмостанцию «Южно-Сахалинск», магнитуда подземных толчков составила 4,2. По ее данным, угроза цунами отсутствует, информация о возможных пострадавших не поступала.

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подземные толчки
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