Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 04:22

У Южных Курил зафиксировано второе землетрясение за сутки

У Южных Курил зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло вблизи Южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. По ее словам, тревога цунами не объявлялась, данных о пострадавших не было.

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Тихом океане в 09:45 (01:45 мск) 3 июля. Эпицентр располагался в 361 километре восточнее села Рейдово на острове Итуруп, очаг – на глубине 31 километра, — уточнила сейсмолог.

Ранее в районе Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,1. Семенова указала, что эпицентр располагался в 116 километрах восточнее села Рейдово на острове Итуруп, очаг – на глубине 136 километров.

До этого землетрясение магнитудой 5,3 произошло на территории Папуа — Новой Гвинеи, а именно на острове Новая Британия. В связи с этим Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр информировал, что эпицентр землетрясения располагался в 81 километре к юго-востоку от города Кимбе — административного центра провинции Западная Новая Британия с населением около 18 тысяч жителей.

катаклизмы
землетрясения
Курильские острова
сейсмологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пашинян рассказал о возлагаемых на США надеждах
Кадыров лаконично ответил тем, кто желает ему смерти
Глава Федерации бокса рассказал, что ждет давшую вейп обезьяне спортсменку
Популярную российскую группу заподозрили в пропаганде ЛГБТ
Назван фактор, из-за которого ХАМАС и Израиль могут не достичь перемирия
Российские войска вступили в бой с элитным отрядом ГУР Украины
В Госдуме объяснили, почему в России отмечают День святого Валентина
Вяльбе заговорила о серьезных проблемах Большунова со здоровьем
Законопроект премьера Британии о сокращении выплат сыграл с ним злую шутку
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 4 июля, фото и видео
Сбои в работе МТС сегодня, 4 июля: проблемы со связью, когда починят
В Госдуме раскрыли, кто пытается вернуть Манижу в Россию
Стало известно, какое оружие ВСУ российский лазер будет щелкать как орешки
«Работает на 300%»: Кузнецова назвала самый нелогичный семейный закон
Котенок назвал атаку ВСУ на Подмосковье попыткой Киева понравиться Трампу
Еще один российский аэропорт временно не принимает самолеты
Супертайфун, торнадо, жара до +40 градусов: какая погода будет в июле
В РФ начали вводить четырехдневку: кого коснется, что будет с зарплатами
В российском регионе помогут родным погибшей при атаке БПЛА пенсионерки
Вернувшиеся из плена военные поблагодарили всех за содействие
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.