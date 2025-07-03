У Южных Курил зафиксировано второе землетрясение за сутки У Южных Курил зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло вблизи Южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. По ее словам, тревога цунами не объявлялась, данных о пострадавших не было.

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Тихом океане в 09:45 (01:45 мск) 3 июля. Эпицентр располагался в 361 километре восточнее села Рейдово на острове Итуруп, очаг – на глубине 31 километра, — уточнила сейсмолог.

Ранее в районе Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,1. Семенова указала, что эпицентр располагался в 116 километрах восточнее села Рейдово на острове Итуруп, очаг – на глубине 136 километров.

До этого землетрясение магнитудой 5,3 произошло на территории Папуа — Новой Гвинеи, а именно на острове Новая Британия. В связи с этим Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр информировал, что эпицентр землетрясения располагался в 81 километре к юго-востоку от города Кимбе — административного центра провинции Западная Новая Британия с населением около 18 тысяч жителей.