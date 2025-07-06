Жителей азиатской страны всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,4

На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4, сообщили в Национальном метеорологическом управлении страны. По его данным, эпицентр подземных толчков располагался недалеко от деревни Тосима на одноименном острове, а очаг землетрясения находился на глубине 20 километров.

На данный момент сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало. Кроме того, угроза цунами также не объявлялась.

Ранее сейсмическая активность была зафиксирована в районе Южных Курильских островов. Как сообщила Елена Семенова, возглавляющая сейсмостанцию «Южно-Сахалинск», магнитуда подземных толчков составила 4,2. По ее данным, угроза цунами отсутствует, информация о возможных пострадавших не поступала.

До этого японские власти предупредили граждан о повышенной вероятности катастрофического землетрясения в зоне разлома Нанкай. Прогнозируемая магнитуда возможного катаклизма составляет 8–9, что может спровоцировать разрушительные цунами и нанести экономический ущерб в триллионы долларов.