Японцы приготовились к мегаземлетрясению

Власти Японии предупредили своих жителей о высокой вероятности разрушительного мегаземлетрясения в разломе Нанкай в ближайшие годы, сообщила газета Asahi. Землетрясение магнитудой 8–9 может вызвать масштабные цунами и принести экономические убытки, оцениваемые в триллионы долларов.

Эксперты считают, что шанс такого катаклизма в течение следующих 30 лет составляет около 80 процентов. В связи с угрозой правительство страны приступило к реализации новых мер по защите населения и инфраструктуры.

Будут построены дополнительные дамбы и укреплены защитные сооружения, созданы укрытия для эвакуации, расширены программы обучения граждан и улучшены системы раннего оповещения о надвигающихся бедствиях. Несмотря на принимаемые меры, жители Японии остаются обеспокоены тем, что точное время и место землетрясения предсказать невозможно.

Ранее землетрясение магнитудой 5,3 произошло на территории Папуа — Новой Гвинеи, а именно на острове Новая Британия. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщал, что эпицентр землетрясения располагался в 81 километре к юго-востоку от города Кимбе — административного центра провинции Западная Новая Британия с населением около 18 тысяч жителей.