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29 июля 2025 в 08:31

Украинскую сеть вскрыли в тихой российской глубинке

Под Новосибирском задержали двух сторонников «Легиона „Свобода России“»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирской области правоохранительные органы задержали двух местных жителей, подозреваемых в связях с организацией «Легион „Свобода России“» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщает РИА Новости. Молодые люди из села Криводановка в 2023 году проводили пропагандистскую деятельность по указанию кураторов.

В общественных местах на территории Новосибирской области они расклеивали листовки с антироссийскими лозунгами, расписывали стены граффити, пропагандирующими террористическую деятельность незаконного вооруженного формирования, с его атрибутикой и ссылками на информационные ресурсы террористической структуры, — сказано в заявлении ФСБ.

Ранее в Краснодарском крае правоохранительные органы задержали трех мужчин, подозреваемых в подготовке диверсий на объектах транспортной и коммуникационной инфраструктуры. Они признали, что действовали по указанию украинских спецслужб.

До этого ФСБ сообщила о задержании 19 участников преступной группы, специализировавшейся на дистанционном мошенничестве. Злоумышленники действовали на территории четырех регионов — Московской, Новосибирской, Томской областей и Алтайского края.

Новосибирская область
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