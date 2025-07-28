Трое задержанных на Кубани рассказали о работе на СБУ ФСБ показала задержание готовивших теракты на юге России

В Краснодарском крае задержали троих мужчин, которые намеревались поджечь объекты транспорта и связи по заданию украинских спецслужб. На кадрах, опубликованный ТАСС, видно, как их скручивают, после чего на допросе они рассказывают о том, как работают на кураторов. За теракты им обещали вознаграждение в размере $200-250 (16-20 тысяч рублей).

По своей инициативе установил контакт с пользователем <...>, который предложил мне за денежное вознаграждение в размере $200 осуществить поджог одного из объектов железнодорожной инфраструктуры и вышки сотовой связи, — сказал на допросе один из задержанных.

Все они признались, что действовали в интересах украинских спецслужб. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства их связи с Украиной.

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Ранее в Нижегородской области задержали агента СБУ.. Россиянин оборудовал тайник с деталями беспилотников и взрывчатыми веществами. Задержанный признал вину и согласился сотрудничать со следствием.

До этого стало известно, что Южный окружной военный суд вынес приговор агенту СБУ Алексею Попадейкину за подготовку теракта в Запорожской области. Мужчину осудили на 20 лет колонии.