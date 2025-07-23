Агента СБУ осудили на 20 лет за подготовку теракта в Запорожской области

Агента СБУ осудили на 20 лет за подготовку теракта в Запорожской области

Южный окружной военный суд вынес приговор агенту СБУ Алексею Попадейкину за подготовку теракта в Запорожской области, сообщил представитель суда. По его словам, мужчину осудили на 20 лет колонии, передает ТАСС.

Установлено, что подсудимый согласился на предложение участвовать в террористическом сообществе. Общее руководство ТС осуществлял неустановленный сотрудник СБУ, находящийся на территории Украины. В обязанности Попадейкина входило участие в совершении террористических актов на территории Запорожской области, — сказано в сообщении.

По данным следствия, агент забрал из тайника вещества для изготовления взрывчатки, с помощью которой хотел совершить теракт против местного жителя. Он следил за целью более двух недель, пока не был задержан силовиками.

Уголовное дело возбудили сразу по нескольким статьям. Агента украинских спецслужб обвинили в обучении для террористической деятельности, подготовке теракта, участии в террористическом сообществе, незаконном хранении и незаконном изготовлении взрывчатки.

Суд приговорил его к 20 годам в колонии строгого режима. Также мужчине назначили штраф в размере 700 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области также был задержан агент СБУ. Россиянин оборудовал тайник с деталями беспилотников и взрывчатыми веществами. Задержанный признал вину и согласился сотрудничать со следствием.