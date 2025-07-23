Россиянина поймали с «боевой закладкой» для СБУ

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23 июля 2025 в 09:51

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Агента СБУ задержали с деталями БПЛА и взрывчаткой в Нижегородской области

Фото: Социальные сети

Агента Службы безопасности Украины задержали в Нижегородской области, пишет ТАСС со ссылкой на данные Центра общественных связей ФСБ. Он оборудовал тайник с деталями беспилотников и взрывчатыми веществами. Задержанный признал вину и согласился сотрудничать со следствием.

В ходе выполнения задания по организации тайниковой закладки на территории Нижегородской области злоумышленник был задержан с поличным. При нем были обнаружены и изъяты взрывчатые вещества, составные части БПЛА, средства связи и документы, изобличающие его противоправную деятельность, — сказано в сообщении.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Краснодарском крае. По данным службы, выходец из Центральной Азии планировал с помощью «коктейля Молотова» поджечь общежитие одного из нефтеперерабатывающих объектов. Подозреваемый сотрудничал с одной из международных террористических организаций.

До этого двух уроженцев Хабаровского края, подозреваемых в сотрудничестве с Главным управлением разведки Минобороны Украины, задержали в Татарстане. Они хотели получить украинское гражданство и были задействованы в подготовке диверсий на территории РФ.

ФСБ
Нижегородская область
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Украина
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