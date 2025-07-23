На Кубани пресекли теракт в общежитии нефтезавода ФСБ арестовала планировавшего теракт на Кубани выходца из Центральной Азии

Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили теракт в Краснодарском крае, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отмечается, что выходец из Центральной Азии планировал поджечь общежитие одного из нефтеперерабатывающих объектов.

Правоохранители установили, что подозреваемый сотрудничал с одной из международных террористических организаций. По заданию куратора иностранец изготовил «коктейль Молотова», после чего намеревался поджечь здание общежития и снять это на видео, чтобы выложить в Сеть.

После теракта мужчина должен был выехать в Афганистан и там вступить в ряды международной террористической организации. Однако осуществить задуманное иностранец не успел, его задержали. Возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке террористического акта и участии в террористической организации.

Ранее двух уроженцев Хабаровского края, подозреваемых в сотрудничестве с Главным управлением разведки Минобороны Украины, задержали в Татарстане. Они хотели получить украинское гражданство и были задействованы в подготовке диверсий на территории РФ. По данному факту возбудили уголовные дела.