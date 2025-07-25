ФСБ раскрыла группу мошенников, обокравших россиян на 200 млн рублей В России арестовали 19 человек, вымогавших деньги через украинские кол-центры

Силовики арестовали 19 членов организованной группы, причастной к дистанционному мошенничеству в отношении россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ. По информации ведомства, злоумышленники действовали в Московской, Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае.

Отмечается, что через украинские кол-центры они регулярно вымогали у своих жертв средства в особо крупном размере. При этом в качестве пособников привлекались социально уязвимые и малообеспеченные граждане РФ. По предварительным данным, обвиняемые связаны как минимум с 33 эпизодами телефонного мошенничества, общий ущерб от их действий превысил 200 млн рублей.

Ранее 76-летняя пенсионерка из Санкт-Петербурга отдала мошенникам свыше 9 млн рублей. Злоумышленники позвонили ей под видом сотрудников специальных служб. Одного из них задержали на Московском вокзале, возбуждено уголовное дело.