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23 июля 2025 в 10:46

Врач-пенсионерка отдала мошенникам свыше 9 млн рублей в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 76-летняя врач отдала более 9 млн рублей мошенникам, пишет Neva.Today. Инцидент произошел в Кировском районе города.

Злоумышленники позвонили пенсионерке под видом сотрудников специальных служб. Суммарно женщина передала курьерам мошенников 9 млн 325 тысяч рублей. Одного из них задержали на Московском вокзале. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Жительница Татарстана ранее стала жертвой изощренной схемы обмана, лишившись более 12 млн рублей. Преступники действовали под видом сотрудников службы доставки цветов, а затем представились работниками ФСБ.

До этого доцент университета в Оренбурге отдала мошенникам свыше 8 млн рублей, ответив на «звонок из прокуратуры». Возбуждено уголовное дело.

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