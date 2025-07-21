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21 июля 2025 в 23:26

Женщина лишилась 12 млн рублей из-за «службы доставки цветов»

Уроженка Татарстана потеряла 12 млн рублей из-за назвавшихся курьерами аферистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Татарстана стала жертвой изощренной схемы обмана, лишившись более 12 млн рублей. Преступники действовали под видом сотрудников службы доставки цветов, а затем представились работниками ФСБ, сообщает «Татар-Информ».

Схема мошенников включала в себя несколько этапов. Сначала они совершили первый звонок от имени цветочного сервиса с целью получения кода подтверждения. Когда женщина назвала комбинацию цифр, ей перезвонили «из ФСБ» и начали запугивать якобы попыткой взлома аккаунта на портале «Госуслуги». Далее жертву принудили к снятию и переводу денежных средств под предлогом защиты.

Женщина не только перевела злоумышленникам 7 млн рублей со своих счетов, но и взяла кредит на 1,8 млн. Затем она продала квартиру, отдав мошенникам еще 3,3 млн.

Специалисты рекомендуют никогда не сообщать посторонним коды подтверждения. Проверять любые подозрительные звонки нужно через официальные каналы связи.

Ранее сообщалось, что в России участились случаи телефонного мошенничества, при котором злоумышленники представляются работниками популярных маркетплейсов и служб доставки. Злоумышленники утверждают, что заказ уже оплачен, необходимо лишь согласовать удобное время для его получения.

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Женщина лишилась 12 млн рублей из-за «службы доставки цветов»
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