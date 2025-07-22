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22 июля 2025 в 15:46

Россиян предупредили о популярной схеме мошенничества

Специалист НТИ Воронин предупредил о мошеннических сообщениях о доставке цветов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники стали чаще обманывать людей под видом сотрудников служб по доставке цветов, заявил RT эксперт НТИ Тимофей Воронин. Они массово рассылают сообщения как женщинам, так и мужчинам.

Мошенники пишут гражданам сообщения о том, что им заказали цветы, уточняют адрес и время получения, а затем просят сообщить код из СМС, чтобы подтвердить доставку. Кодом, опять же, является код восстановления пароля на «Госуслугах». Упор в схеме делается на неожиданность и заинтересованность людей в получении подарков, — отметил Воронин.

В случае, если человеку звонят или пишут якобы из доставки и просят назвать код для получения букета, нужно немедленно прекращать диалог. Настоящие сотрудники служб никогда не будут обращаться к клиентам с подобными просьбами, пояснил эксперт.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что работники маркетплейсов никогда не просят назвать код из СМС-сообщения. По его словам, мошенники активно используют новую схему, представляясь сотрудниками популярных торговых площадок и курьерских служб.

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цветы
злоумышленники
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