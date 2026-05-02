02 мая 2026 в 00:45

Критика Тарасовой, Тутберидзе, трудности брака: как сейчас живет Трусова

Александра Трусова с сыном Александра Трусова с сыном Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фигуристка Александра Трусова после перерыва возобновила спортивную карьеру. Почему она решила вернуться к тренеру Этери Тутберидзе и что говорит о своем браке?

Почему вернулась к Тутберидзе

Трусова рассказала в своем влоге на YouTube-канале, что решила вернуться к Этери Тутберидзе, так как ей комфортнее выступать и чувствовать ее поддержку на соревнованиях. По словам спортсменки, она долго думала над выбором тренера после беременности и остановилась на той, с кем занималась большую часть карьеры.

«Я всю беременность думала, честно говоря, кого же я выберу в итоге. <…> Потому что за всю карьеру больше всего лет я тренировалась у нее. И мне с ней комфортнее заниматься, выступать. Когда с ней выходишь на старт, ты как будто бы всегда под защитой», — поделилась Трусова.

Критика Тарасовой

Трусова призналась, что хорошо относятся к критике в шоу «Ледниковый период», так как это помогает ей расти. В разговоре с корреспондентом NEWS.ru она отметила, что не расстроились из-за замечаний заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

«Нет, не расстроились. Я всегда спокойна к критике. Принимаю, стараюсь исправить те ошибки, на которые мне сказали обратить внимание», — отметила Трусова.

Прозванная среди болельщиков Русской Ракетой и Королевой Квадов спортсменка заявила, что у нее нет цели победить в шоу. По ее словам, она работает, чтобы справиться с поставленной задачей.

Что известно о личной жизни Трусовой

17 августа 2024 года Александра Трусова вышла замуж за Макара Игнатова. Фигуристы были коллегами по сборной, а в последнее время вместе принимали участие в шоу Плющенко. В январе 2024 года на этапе Гран-при в Санкт-Петербурге болельщики впервые заметили, что спортсмены не просто друзья.

Трусова рассказывала, что всегда считала бессмысленным жить вместе с партнером до свадьбы. Пара заключила брак спустя полгода после начала отношений. Свадьба прошла в подмосковной усадьбе «Золотой лев».

6 августа 2025-го Трусова впервые стала мамой. Роды прошли в элитной клинике «Лапино» в Москве. В это время супруг спортсменки находился рядом с ней и поддерживал ее. Сына назвали Михаилом. В январе 2026-го Трусова приехала на съемки шоу «Ледниковый период» с младенцем. Позднее фигуристка сообщила о венчании с мужем и крещении сына.

Недавно Трусова опубликовала в блоге новые фотографии с мужем и призналась, что семейная жизнь не принесла ей спокойствия. В подписи к кадрам Александра поделилась личными откровениями. Она призналась, что раньше думала, когда найдет «своего человека», жизнь станет спокойнее. Однако реальность оказалась иной.

«Раньше я наивно думала, что найду своего человека и успокоюсь. Не сработало! А потом у нас родился очень активный Миша, и теперь о спокойствии в нашем доме даже думать смешно», — написала фигуристка.

Критика Тарасовой, Тутберидзе, трудности брака: как сейчас живет Трусова
