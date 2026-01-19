Трусова объявила о венчании

Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 11:50

Фигуристка Трусова рассказала о венчании и крещении сына

Александра Трусова и Макар Игнатов Александра Трусова и Макар Игнатов Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фигуристка Александра Трусова и ее супруг Макар Игнатов обвенчались и крестили своего сына Михаила. Спортсменка рассказала в своем Telegram-канале, что не могла пропустить 17-е число, не устроив в этот день что-то особенное. Именно 17 августа 2025 года Трусова и 25-летний Игнатов сыграли свадьбу. С радостными событиями их также поздравили подписчики.

Поздравляю! Это большое, прекрасное и очень радостное событие, — написал один из пользователей.

Ранее серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в Пекине впервые появилась на публике со своим пятимесячным сыном Михаилом. Она привезла ребенка на съемки шоу «Ледниковый период». На опубликованных кадрах видно, как Трусова, держа сына на руках, дает комментарий после проката своей программы. Спортсменку поддержал ее партнер по шоу, актер Иван Жвакин, известный по сериалу «Молодежка».

До этого Трусова поделилась фотографиями после родов. Она опубликовала снимок из спортзала, отметив, что ее тело уже пришло в рабочую форму. По ее словам, долгие тренировки перед ледовыми шоу и сами выступления быстро помогли ей восстановиться. Фигуристка также добавила, что ей говорят о значительном улучшении формы после завершения грудного вскармливания.

