Известный российский артист тайно обвенчался с помощницей настоятеля храма

Народный артист России Андрис Лиепа вступил в четвертый брак, тайно обвенчавшись со своей избранницей по имени Алла, сообщает Starhit. По информации издания, церемония прошла в храме, где невеста ранее работала помощницей настоятеля.

Как говорится в материале, 63-летний балетмейстер познакомился с будущей супругой в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке, где Алла занимала должность помощницы настоятеля по социальному служению. После замужества женщина уволилась с работы и взяла фамилию Лиепа.

