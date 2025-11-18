Известный российский артист тайно обвенчался с помощницей настоятеля храма

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Народный артист России Андрис Лиепа вступил в четвертый брак, тайно обвенчавшись со своей избранницей по имени Алла, сообщает Starhit. По информации издания, церемония прошла в храме, где невеста ранее работала помощницей настоятеля.

Как говорится в материале, 63-летний балетмейстер познакомился с будущей супругой в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке, где Алла занимала должность помощницы настоятеля по социальному служению. После замужества женщина уволилась с работы и взяла фамилию Лиепа.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Александра Трусова обвенчалась со своим мужем Макаром Игнатовым и вместе с ним покрестила сына. Пара сочеталась браком летом 2024 года и в марте текущего года объявила о беременности на соревнованиях «Русский вызов».

До этого дочь музыканта Дмитрия Маликова Стефания впервые публично заявила об отсутствии у нее романтических отношений с хоккеистом Кириллом Капризовым. Она подтвердила, что ее сердце свободно, и подчеркнула свою избирательность в личной жизни.

