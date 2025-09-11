Волочкова рассказала о предательстве родных матери и дочери Волочкова заявила, что мать и дочь ее предали в ситуации с венчанием

Балерина Анастасия Волочкова заявила NEWS.ru, что ее предали родные люди. На закрытом показе своего шоу «Одержимость» в кинотеатре «Октябрь» она объяснила, что дочь Ариадна и мать Тамара в ситуации с тайным венчанием действовали «втихаря».

Предают свои же люди. Мать, дочь втихаря от меня что-то совершают, расписываются, не приглашают мать на роспись, на венчание. Я узнаю от прессы, что моя мама была на венчании в Питере, хотя мне говорили, что там никого не будет, — заявила артистка.

Волочкова добавила, что при всем при этом она самолично организовала торжество для дочери в Петербурге, в особняке Мясниковых, поскольку Ариадна попросила об этом.

Ранее Волочкова отреклась от семьи, после того как ее единственная дочь организовала роспись со своим избранником Никитой Григоряном в Москве, намеренно не пригласив знаменитую мать. При этом на торжестве присутствовала бабушка невесты Тамара Антонова.

Затем в семье балерины Анастасии Волочковой разгорелся конфликт из-за квартиры ее умирающего после инсульта отца. Экс-прима Большого театра заявила, что ее мать Тамара Антонова и Ариадна не имеют прав на это жилье, и пообещала передать его сиделке.