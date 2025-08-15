Переговоры Путина и Трампа на Аляске
«Чужие люди»: Волочкова отреклась от дочери и матери после свадьбы в Москве

Волочкова назвала дочь Ариадну чужим человеком после ее свадьбы в Москве

Балерина Анастасия Волочкова Балерина Анастасия Волочкова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российская балерина Анастасия Волочкова отреклась от семьи после того, как ее единственная дочь Ариадна организовала торжественную роспись со своим избранником Никитой Григоряном в Москве, намеренно не пригласив знаменитую мать. При этом на торжестве присутствовала бабушка невесты Тамара Антонова (Волочкова). Артистка разразилась гневными заявлениями в адрес родных в беседе с The Voice Mag.

Как выяснилось, скромная церемония прошла в столичном ЗАГСе с последующим празднованием в загородном клубе. Волочкова-старшая, узнавшая подробности торжества от своей матери Тамары Владимировны, не скрыла презрения.

Мама сказала мне, что я сделала дочери дворцовую свадьбу, а в Москве была свадьба на полянке. <…> Это нельзя назвать свадьбой. Да, было красиво, в загородном клубе, но это был сабантуй, — отрезала артистка.

Знаменитая балерина не смогла скрыть и обиду на самых близких людей. Волочкова осудила поступок матери, которая приехала на свадьбу к Ариадне, не рассказав об этом своей же дочери.

Я переживу все эти семейные ситуации, однако это факт — в моем сердце нет матери и нет дочери. Это чужие люди, — сказала балерина.

При этом Волочкова напомнила, что сама устроила для дочери роскошную свадьбу 26 апреля в петербургском особняке Мясникова с приглашенными журналистами. Тогда отец невесты, бизнесмен Игорь Вдовин, не явился — по версии балерины, из-за запрета его нынешней супруги Елены Николаевой. При этом на московской свадьбе пара присутствовала, что добавило масла в огонь семейного скандала.

Ранее Волочкова рассказала, что посетила закрытие Международного кинофестиваля «Антарес» в Москве. На красной дорожке знаменитость появилась в компании арабского шейха. По словам балерины, восточный гость был настолько очарован ею, что предложил увезти ее в ОАЭ на частном самолете.

