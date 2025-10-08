«Наступила на те же грабли»: Волочкова раскритиковала брак дочери Волочкова после ссоры с дочкой назвала ее брак неудачным

Балерина Анастасия Волочкова уверена, что ее 20-летняя дочь выбрала не того спутника жизни. В интервью с Лианой Николо она выразила мнение, что Ариадна наступает на те же грабли, что и она когда-то.

Ну вот она выбрала этого человека, своего мужа. Это выбор, который я уважаю. Просто, когда будет ситуация, и моя дочь поймет, что она наступила на те же грабли, на которые я наступила в отношениях с ее отцом, это будет ее выбор, — заявила Анастасия.

Она также призналась, что не знает, как сейчас живет Ариадна. Она перестала общаться с дочерью после того, как не была приглашена на торжественную роспись в Москве. Скромная церемония прошла в столичном ЗАГСе с последующим празднованием в загородном клубе.

Ранее балерина рассказала, что не намерена покупать квартиру единственной дочери. По мнению знаменитости, ее дочь уже взрослая и может самостоятельно вместе с супругом заработать на недвижимость.

Также Волочкова рассказала, что была вынуждена продать квартиру в Астрахани, которую она очень берегла, чтобы поставить шоу «Одержимость» в кинотеатре «Октябрь». Она призналась, что не жалеет о своем решении.