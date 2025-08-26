Назвала Сочи колхозом и отреклась от дочери: последние скандалы Волочковой

Недавно балерина Анастасия Волочкова назвала город Сочи «колхозом». Ранее звезда попала в скандал во время перелета из Санкт-Петербурга в Москву, поскольку закинула ноги на соседнее кресло. Как все это повлияет на репутацию Волочковой — в материале NEWS.ru.

Что сказала Волочкова о Сочи

В начале августа Волочкова выступила в Сочи на дне рождения ресторана ее друзей. Балерина не только танцевала, но и пела. Все гости остались довольны концертом. Когда Волочкова вернулась в Москву, она негативно высказалась о городе-курорте.

«Больше никогда не связала бы свою жизнь с Сочи. Да и не хотела я становиться мэром этого ужасного города. Местные добрые люди сами собрали мне документы и все подготовили. Как был колхоз, так и остался. Меня принудили баллотироваться. А город сам по себе вообще очень криминальный. Это мне рассказали жители. Полный совок! Я там станцевала, спела и больше туда не вернусь», — сказала Волочкова «Абзацу».

В 2009 году Анастасия была членом партии «Единая Россия» и действительно баллотировалась на пост мэра Сочи. После того как в Сети появились негативные комментарии в адрес балерины, она поспешила оправдаться.

«Я не знаю, откуда такая информация, что я ругаю Сочи. Люди, которые нас окружали, рассказывали, что да, много хулиганства в этом городе… Просто я по рассказам других людей сделала какие-то выводы. Откуда я знаю, как развивается этот курорт, я там не была 14 лет», — объяснила Анастасия изданию Teleprogramma.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как Волочкова оскандалилась в самолете

Этим летом балерина возвращалась из Санкт-Петербурга в Москву. Во время перелета Волочкова закинула ноги на соседнее кресло. Ее поступок активно обсуждался в Сети.

«Не было места на первом ряду, чтобы я могла свои священные ноги... Да, потому что мои ноги имеют особенное значение для отечественного искусства! В итоге мой директор купил мне два места в экономклассе на втором ряду», — так Волочкова прокомментировала ситуацию.

Видео из самолета, где балерина делает па над соседними креслами, до сих пор можно найти в интернете.

Правда ли, что Волочкова отреклась от дочери

Недавно дочь Волочковой вышла замуж. В мае балерина устроила для девушки пышный свадебный банкет в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге. Анастасия рассказывала, что организовала торжество по бартеру, оценив его в 3 млн рублей. Тогда балерина уверяла СМИ, что для ее дочери неважен штамп в паспорте, ведь они с женихом обвенчалась в церкви.

Но прогнозы Волочковой не сбылись, дочь официально вышла замуж, а Анастасию, которая до этого устроила ей праздник, не пригласила на торжество, зато позвала бабушку. В интервью изданию Voice звезда сказала, что отрекается от них. «Я переживу все эти семейные ситуации, однако это факт — в моем сердце нет матери и нет дочери. Это чужие люди», — заявила балерина.

Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Что думают продюсеры о скандалах Волочковой

Анастасия часто говорит прессе, что все уделяют больше внимания скандалам вокруг нее, а не ее творчеству. По мнению экспертов, балерина лукавит. Продюсер Сергей Дворцов считает, что скандальный имидж, наоборот, помогает Анастасии привлекать внимание к своим проектам, в частности к танцевальному шоу «Одержимость».

«Нам за Анастасию не стоит беспокоиться, она заняла свою нишу. Ей не надо ничего менять. Она хорошо зарабатывает на своих шоу, в частности „Одержимость“. На него все билеты раскуплены. У Волочковой большая команда и концертный директор, который направляет ее при создании проектов», — сказал Дворцов NEWS.ru.

Продюсер и основатель магазина песен Max Song Максим Загорулько высказал мнение в разговоре с NEWS.ru, что такой профессионал как Волочкова может позволить себе эпатировать публику.

«Она не просто медийная персона, а выдающаяся балерина, колоссальный профессионал и трудоголик. И в то же время она позволяет себе кураж, эпатаж и неожиданные проявления, которые делают её живой и интересной. Именно поэтому публика наблюдает за ней. Будь она бездарной или скучной, такого внимания просто не было бы», — объяснил эксперт.

Продюсер Павел Рудченко считает, что бренд Анастасии уже выстроен, он привычен как для прессы, так и для публики. «Без фриковатости нет Волочковой. Эта часть ее бренда, он уже выстроен, и, я считаю, ей не надо ничего менять. Без привычного для всех амплуа Анастасия может стать неинтересна и потеряет аудиторию», — сказал продюсер NEWS.ru.

Дворцов предполагает, что балерина сама создает вокруг себя инфоповоды, делает какие-то высказывания намеренно, чтобы о ней написали. Потому что для Анастасии очень важно внимание к своей персоне, считает он.

Анастасия Волочкова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Для нее очень важно, чтобы на нее обращали внимание, особенно пресса. Ей нужно максимальное внимание журналистов. Она точно знает, что сделать, для того чтобы попасть в топ новостей», — считает продюсер.

Читайте также:

Цекало вернулся в РФ ради карьеры жены. Ей дадут главную роль?

Меньшова, Седокова, Мур: кто из звезд столкнулся с абьюзом родителей

Обнищала в США или соскучилась по Петросяну? Все о возвращении Степаненко