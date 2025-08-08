Дибровы разводятся, Лепс поет с SHAMAN на мосту: последние новости звезд

На этой неделе звездный скандал в семье телеведущего Дмитрия Диброва набирал обороты, певцы Григорий Лепс и SHAMAN развлекали водителей на Крымском мосту, а балерина Анастасия Волочкова показала, как правильно отдыхать в самолете. Все самые интересные новости звезд — в обзоре NEWS.ru.

Дженнифер Лопес не пустили в бутик Chanel

Певица Дженнифер Лопес прилетела в Стамбул в рамках своего концертного тура Up All Night Live. После выступления она решила пройтись с командой по магазинам в одном из торговых центов Стамбула. Певица хотела зайти в бутик Chanel, но охранник ее не пустил, сказав, что в помещении сейчас слишком много народа. В магазины бренда часто стоит очередь, поэтому они запускают ограниченное количество людей, чтобы персональный консультант смог уделить время каждому.

В ответ на просьбу охранника, который, по словам инсайдеров, не узнал звезду, Дженнифер не стала поднимать скандал, она просто сказала: «Хорошо, без проблем».

Анастасия Волочкова и «божественные ноги»

На этой неделе балерина Анастасия Волочкова дала два повода говорить о ней. Она стала певицей и решила выступать на корпоративах. Особое внимание привлек случай в самолете. Анастасия возвращалась из Санкт-Петербурга, куда приехала на юбилей отца, в Москву. В полете балерина закинула ноги на соседнее кресло. Одни пользователи Сети осудили Анастасию, другие поддержали, сказав, что она никому не мешала и, должно быть, сильно устала.

Волочкова так объяснила, что произошло: «Не было места на первом ряду, чтобы я могла свои священные ноги… Да, потому что мои ноги имеют особенное значение для отечественного искусства! В итоге мой директор купил мне два места в экономклассе на втором ряду. Вы знаете, если бы у меня было одно место, то я бы свои ноги священные, которые являются моим божественным инструментом, положила бы на впереди стоящее кресло. И любой человек был бы счастлив, что мои ноги — ноги Анастасии Волочковой — висят и лежат над его головой!»

SHAMAN и Лепс развлекли публику в пробке

Певцы SHAMAN и Григорий Лепс попали в пробку на Крымском мосту. Они вышли из своих автобусов и стали шуточно боксировать и петь на радость публике. При этом не уворачивались от камер и позволили себя сфотографировать.

До этого Григорий Лепс попал в скандал на концерте в Сочи. Во время выступления артиста между песнями подросток поднялся на сцену. Он хотел сделать фото с артистом. Когда мальчик приблизился к певцу, тот, не прерывая номера, оттолкнул его плечом. Парень предпринял новую попытку и снова подошел к артисту. Тогда Лепс резко развернулся и оттолкнул мальчика обеими руками в спину. Сестра подростка написала заявление в полицию, чтобы провели проверку.

Балет Булановой произвел фурор в Москве

Певица Татьяна Буланова сейчас очень популярна у зумеров благодаря соцсетям. Сейчас гастрольный график артистки расписан до следующего года. Недавно Татьяна давала концерт в «Лужниках», и видео с выступления разлетелось по Сети благодаря балету Булановой. Ребята продемонстрировали расслабленные па, эти танцы в Сети назвали «энергосберегающими», намекая на то, что танцоры совсем не старались.

Дмитрий Берегуля, хореограф и главный танцор балета Булановой, объяснил в интервью KP.RU это так: «Конечно, мы устаем от этих гастрольных туров, это нормально. Мы же не роботы, мы люди. Поэтому иногда бывает, что где-то мы можем чуть-чуть погрустить. Но ту любовь, которую дает нам публика, мы очень ценим и стараемся отдавать ей в ответ».

Дибровы официально разводятся

Дмитрий и Полина Дибровы разводятся. Это подтвердили адвокаты супруги телеведущего Ирина Кузнецова и Марина Дубровская в соцсетях. Дубровская пригрозила хейтерам, которые будут позволять себе негативные посты в сторону ее клиентки: «Что касается нелицеприятных высказываний в сторону нашего доверителя, то они все будут фиксироваться и незамедлительно передаваться в правоохранительные органы или, при необходимости, в суд», — написала Марина.

На этой неделе стало известно, что Елену, жену бизнесмена Романа Товстика, к которому, предположительно, ушла Полина Диброва, будет в бракоразводном процессе представлять Екатерина Гордон. По словам адвоката, она «даст отпор» супругу женщины, оказавшемуся в центре семейного скандала.

«Тебе, уже изменяя с твоей подругой, подсунули брачный контракт, отняв у тебя то, что по праву должно быть твоим… Тебя обманывали долго и подло с крестной твоего ребенка. У тебя забрали телефон, стерли переписки и контакты, взломали аккаунты», — написала Гордон в своем Telegram-канале.

