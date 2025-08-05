Жена любовника Дибровой оказалась под защитой Гордон

Жена предполагаемого любовника Полины Дибровой Елена Товстик обратилась за юридической помощью к Екатерине Гордон. По словам адвоката, она будет представлять ее интересы в суде, чтобы «дать отпор» супругу женщины, оказавшемуся в центре семейного скандала.

Тебе, уже изменяя с твоей подругой, подсунули брачный контракт, отняв у тебя то, что по праву должно быть твоим… Тебя обманывали долго и подло с крестной твоего ребенка. У тебя забрали телефон, стерли переписки и контакты, взломали аккаунты, — написала Гордон в своем Telegram-канале.

Товстик — мать шестерых детей и многократная чемпионка Ironman. По словам юриста, женщину оставили в неведении, когда против нее тайно подали иск. Гордон отметила, что намерена отстоять права Товстик в суде и «улучшить» ситуацию исключительно законными методами. Юрист также подчеркнула, что «любые связи и коррупционные схемы» не смогут повлиять на ход дела.

Ранее Гордон резко осудила ситуацию вокруг развода Дмитрия Диброва и возможного романа его супруги Полины с миллиардером Романом Товстиком. Она назвала участников истории «днищем», обвинив их в лицемерии за пропаганду семейных ценностей при подобном поведении. Гордон подчеркнула, что если информация о романе соответствует действительности, то это дискредитирует всех участников скандала.