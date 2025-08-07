Составлен список звезд, которые пытались оставить бывших жен ни с чем

Телеведущий Дмитрий Дибров хочет отсудить у жены Полины виллу на Рублевке и троих детей, старшему из которых 15 лет. Кто еще из известных женщин остался ни с чем при разводе?

Что известно о разводе Диброва

65-летний телеведущий Дмитрий Дибров может развестись с 36-летней женой Полиной Наградовой после 16 лет брака. По данным источника, он хочет отсудить виллу на Рублевке за 800 млн рублей, которую построил более 10 лет назад и назвал в честь любимой супруги Villa Polina. Внутри жилища площадью 400 квадратных метров находятся бассейн, домашний кинотеатр, музыкальный салон и этаж для детских игр.

Помимо этого, Дмитрий, по слухам, намерен добиться единоличной опеки над тремя сыновьями: 15-летним Александром, 11-летним Федором и 10-летним Ильей. Причиной расставания могла стать измена — Наградову подозревают в связи с 50-летним другом семьи Романом Товстиком. Сообщалось, что интересы Диброва в суде представит звездный адвокат Александр Добровинский.

Чего лишились при разводе Бузова и Рудковская

Певица Ольга Бузова развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым в 2016 году. По словам артистки, экс-супруг буквально выставил ее на улицу, забрав машину и дом за 160 млн рублей, который они строили вместе. Тарасов с этими обвинениями не согласился: он пояснил, что заключил с Бузовой брачный договор и оформил все имущество на себя. А подаренный ей автомобиль Mercedes отобрал, потому что разозлился из-за скандалов во время расставания. Спустя несколько лет Тарасов признал, что поступил «не по-мужски».

«У нас был брачный договор. Я сказал: „Оль, я ухожу из квартиры. Ты поживи, сколько тебе нужно. Но найди квартиру, я тебе буду ее снимать“», — рассказал Тарасов в интервью YouTube-каналу «Всему Головин».

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов, 2014 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Не менее сложным был и развод продюсера Яны Рудковской с предпринимателем Виктором Батуриным в 2008 году. Экс-супруг буквально выгнал благоверную из дома, оставив ни с чем.

«На развод, если честно, я решила подать только в воспитательных целях, думала, что Виктору дорога наша семья, двое маленьких сыновей. Он испугается и одумается. Но когда Виктор понял, что я на самом деле не хочу разводиться, то выгнал меня и мою маму из дома», — рассказывала она.

Пара со скандалом делила не только имущество, но и сыновей Андрея и Николая. После Рудковская призналась: во время развода с супругом ей пришлось пройти через 221 судебное заседание. Однажды Батурин со своим помощником приехали в офис Рудковской: в ходе перепалки пострадали компьютеры и один из адвокатов Яны — юриста увезли с сотрясением мозга на скорой. Также она рассказала KP.ru, что получила справку о побоях, которые нанес ей Батурин.

В итоге в 2023 году бизнесмена посадили на шесть лет за мошенничество, а сыновья остались с Рудковской.

«Мы прожили вместе семь лет. Это был очень сложный развод, где мне достались только рожки да ножки. Но я очень благодарна ему за его школу жизни, которая помогла стать еще сильнее!» — рассказала о разводе Рудковская в разговоре с The Voice.

Кто еще из звезд потерял все при расставании

Юлия Барановская прожила в гражданском браке с футболистом Андреем Аршавиным девять лет, родив троих детей. Женщина была на пятом месяце беременности, когда супруг сообщил ей по телефону о расставании. Спортсмен бросил Барановскую ради другой женщины фактически без средств к существованию.

После расставания она могла претендовать только на алименты, которые пришлось оформлять через суд. Взяв себя в руки, Барановская смогла поставить детей на ноги и стать популярной телеведущей. После в автобиография «Проверено мной — все к лучшему» она откровенно призналась, что футболист периодически поднимал на нее руку и часто приходил домой пьяным.

Юлия Барановская Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Барановская рассказывала, как она лежала в больнице и попросила переоформить на нее парковку, так как не могла оставить машину возле дома.

«Не говоря ни слова, он меня ударил. Я отлетела метров на пять — до сих пор не понимаю, как у меня не разошлись швы. От боли, обиды и унижения я заплакала», — говорила ведущая.

В 2012 году певица Анжелика Агурбаш развелась со своим мужем — предпринимателем Николаем Агурбашем, который возглавлял компанию «Мортадель». Исполнительница хита «Я буду жить для тебя» обвинила супруга в тирании и рукоприкладстве и ушла от него «без вещей и денег». «Колбасный король» в ответ сообщил, что у жены началась «звездная болезнь».

«В лучшем случае я бы осталась в инвалидной коляске. А он гладил бы меня по головке: „Бедная девочка, не выдержала испытания славой“», — пояснила певица в программе «Новые русские сенсации».

После развода звезда исчезла из телеэфиров и перестала появляться на светских мероприятиях.

