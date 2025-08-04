Анастасия Волочкова рассказала, кто из продюсеров помог ей стать певицей Волочкова рассказала, что Игорь Николаев помог ей стать певицей

Балерина Анастасия Волочкова рассказала NEWS.ru, что продюсер Игорь Николаев предложил ей стать певицей после концерта «Дети и звезды», где она выступила с дочерью Ариадной. По ее словам, вскоре она записала композицию «Балерина», которую потом Николаев показал Алле Пугачевой.

Игорь позвонил мне, сказал, что получилось неплохо, и предложил написать для меня песню. На следующий день прислал мне песню «Балерина», которую мы потом записали у него в студии. Позже он показал ее Алле Борисовне Пугачевой, — вспоминает Волочкова.

Затем Примадонна пригласила Волочкову на свои «Рождественские встречи» как «первую и единственную поющую балерину России». После концерта о таланте артистки узнали другие композиторы. Для нее писали песни Любаша и Роман Жуков, с которым Волочкова записала композицию «Вселенная». В итоге материала набралось на целый альбом, куда вошло 23 трека.

В начале августа 2025 года Волочкова пела на дне рождения ресторана-караоке Forte& Piano в Сочи. В СМИ при этом стали писать, что балерина скоро поедет с концертным туром по стране.

Прохор Шаляпин заявил NEWS.ru, что очень хочет в ближайшее время записать с Волочковой дуэт. Потому что у его подруги получается хорошо не только танцевать, но и петь.

Настя искренняя, настоящий друг. Когда она поет, люди немеют, шалеют, потому что Настя хороша во всех проявлениях. Что танцует, что поет. У нас планировался дуэт, песню «Сенсация» хотели записать. Но она очень старенькая у меня в репертуаре. Думаю, что мы что-то другое найдем и обязательно запишем в ближайшее время, — сказал артист.

Ранее Волочкова рассказала NEWS.ru, что больше всего ценит в отдыхе в Турции приватность. По ее словам, для нее в поездках это всегда самое главное, она предпочитает останавливаться на отдельных виллах, где ее не видят другие туристы.