Анастасия Волочкова рассказала, кто из продюсеров помог ей стать певицей

Балерина Анастасия Волочкова рассказала NEWS.ru, что продюсер Игорь Николаев предложил ей стать певицей после концерта «Дети и звезды», где она выступила с дочерью Ариадной. По ее словам, вскоре она записала композицию «Балерина», которую потом Николаев показал Алле Пугачевой.
Игорь позвонил мне, сказал, что получилось неплохо, и предложил написать для меня песню. На следующий день прислал мне песню «Балерина», которую мы потом записали у него в студии. Позже он показал ее Алле Борисовне Пугачевой, — вспоминает Волочкова.
Затем Примадонна пригласила Волочкову на свои «Рождественские встречи» как «первую и единственную поющую балерину России». После концерта о таланте артистки узнали другие композиторы. Для нее писали песни Любаша и Роман Жуков, с которым Волочкова записала композицию «Вселенная». В итоге материала набралось на целый альбом, куда вошло 23 трека.
В начале августа 2025 года Волочкова пела на дне рождения ресторана-караоке Forte& Piano в Сочи. В СМИ при этом стали писать, что балерина скоро поедет с концертным туром по стране.
Прохор Шаляпин заявил NEWS.ru, что очень хочет в ближайшее время записать с Волочковой дуэт. Потому что у его подруги получается хорошо не только танцевать, но и петь.
Настя искренняя, настоящий друг. Когда она поет, люди немеют, шалеют, потому что Настя хороша во всех проявлениях. Что танцует, что поет. У нас планировался дуэт, песню «Сенсация» хотели записать. Но она очень старенькая у меня в репертуаре. Думаю, что мы что-то другое найдем и обязательно запишем в ближайшее время, — сказал артист.
Ранее Волочкова рассказала NEWS.ru, что больше всего ценит в отдыхе в Турции приватность. По ее словам, для нее в поездках это всегда самое главное, она предпочитает останавливаться на отдельных виллах, где ее не видят другие туристы.