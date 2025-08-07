Женщины после родов стареют? Новый скандал Хайдарова. Реакция врачей и ГД

Пластический хирург Тимур Хайдаров, отвечая на вопрос, зачем его жена сделала подтяжку лица, сказал, что она, как и многие женщины, по его мнению, потеряла молодость после родов. Это высказывание возмутило пользователей Сети. Многие писали, что Хайдаров сделал это специально, чтобы недавно родившие женщины пришли в его клинику. На форумах предлагают в очередной раз запретить практику хирургу. Как на его слова отреагировала общественность — в материале NEWS.ru.
Что случилось с женой Хайдарова
Недавно супруга скандального хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши призналась в соцсетях, что сделала подтяжку лица. Ей 37 лет, год назад она родила третьего ребенка и хотела вернуться в форму. Светлана решилась на операцию, которую ей сделал Хайдаров.
В интервью изданию StarHit Тимур так прокомментировал свое решение: «Да, действительно, совсем недавно мы провели Светлане ряд операций. В этом плане я отталкиваюсь от того, есть показания к операции или нет. После родов у девушек меняется не только фигура, но и лицо — это связано с рядом медицинских факторов. Лицо у девушек теряет молодость, и начинают проявляться возрастные изменения», — сказал Хайдаров.
Последние слова Тимура сильно возмутили пользователей Сети. Девушки начали призывать лишить его лицензии.
Что Хайдарову ответили врачи
Многие врачи совсем не разделяют его точку зрения. Первый заместитель председателя комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, которая по образованию педиатр, рассказала NEWS.ru, что лицо женщин действительно меняется во время беременности.
«С рождением ребенка девушки, наоборот, через некоторое время приобретают женственность и красоту. Но во время беременности на фоне гормональных изменений во внешности могут происходить некоторые метаморфозы. Например, может проявиться отечность, которая меняет черты лица. Это состояние может продлиться и месяц после родов во время становления грудного вскармливания. Потом проходит и не требует вмешательства хирурга», — отмечает Татьяна.
Буцкая считает, что высказывание Хайдарова очень похоже на какой-то спланированный рекламный ход для привлечения внимания к его клинике.
Доктор медицинских наук, пластический хирург, ведущий специалист сети клиник «Семейная» профессор Андрей Истранов подтвердил в разговоре с NEWS.ru, что беременность никак не влияет на процессы старения. По его мнению, гормоны могут преобразить женщину в лучшую сторону после родов.
«Беременность и роды сами по себе, конечно же, не запускают никакие процессы старения. Гормональный профиль женщины может сыграть, наоборот, в лучшую сторону. Благодаря чему некоторые девушки становятся гораздо симпатичнее, милее, чем до беременности. Про таких говорят: „Похорошела после родов“», — объяснил Истранов.
После родов женщины приходят к пластическим хирургам обычно с другими запросами. Истранов перечислил самые распространенные.
«Хирурги после родов корректируют живот, который в процессе беременности растягивается, иногда происходит растяжение прямых мышц живота, и это действительно требует определенной коррекции. Вторая зона — это грудь, которая после родов и кормления сначала увеличивается в размерах, потом уменьшается. Происходит выраженный птоз молочных желез, потеря объема. Эти моменты требуют вмешательства пластического хирурга», — сказал Истранов.
По словам специалиста, во время беременности обмен веществ может поменяться. В организме будущей матери часто снижается количество кальция. Могут возникнуть и метаболические нарушения, которые приведут к изменению структуры кожи, других мягких тканей, что визуально скажется на внешнем виде. Но корректировать это нужно не у хирурга, а у гинеколога-эндокринолога.
Что Хайдарову ответили в Госдумы
Депутат Государственной думы Виталий Милонов, который является отцом шестерых детей, выразил возмущение высказыванием Хайдарова в разговоре с NEWS.ru. «Он считает, судя по всему, свою жену некрасивой, раз он заставил делать пластику. Или он использует жену в качестве рекламного баннера своей клиники. Любой нормальный мужчина считает, что его жена самая красивая, потому что она мать его ребенка. У Хайдарова, видимо, профессиональная деформация уже пошла», — заявил Виталий.
Милонов выразил мнение, что высказывание Хайдарова может сильно сказаться на психике девушек. Они просто откажутся рожать, пока у них не будет денег на пластику.
«Благодаря этому алчному доктору от медицины девушки начнут думать, а не отказаться ли им рожать детей, чтобы не ухудшить свое лицо. Ведь потом им не хватит денег на сомнительную пластическую операцию, которая, скорее всего, понадобится, раз это сказал медийный хирург», — объяснил депутат.
Виталий предложил на год лишить Хайдарова лицензии, чтобы проучить и научить его работать на территории РФ, как подобает хорошему врачу. «Его высказывание нарушает нормы врачебной этики. Его нужно лишить на год лицензии за непрофессионализм и запретить рекламировать свои услуги. Пусть он в это время почитает книжки и узнает, как должен работать настоящий врач в России, а не такой, как он. Я надеюсь, что у нашего Минздрава есть чувство гордости. Они поймут, что этот избалованный барчук дискредитирует российскую медицину, и лишат его лицензии», — считает депутат.
Что Хайдарову ответили представители шоу-бизнеса
Глава коммуникационного агентства Outrush Agency продюсер Екатерина Аутраш высказала мнение в разговоре с NEWS.ru, что Хайдарову следует отказаться от своих высказываний.
«Я положительно отношусь к манипуляциям с внешностью, если человек действительно этого хочет, ему важны перемены и на него не действует общественное мнение или мнение партнера. Но беременные и женщины после родов — очень нежные создания с тонкой душевной организацией, которые ежедневно сомневаются во всем, в том числе в себе. И любые комментарии, если в них есть призыв и оправдание срочным вмешательствам, могут быть расценены неверно, и лучше от таких высказываний отказаться», — сказала продюсер.
Певица Саша Зверева высказала мнение в разговоре с NEWS.ru, что Хайдаров позволил себе высказывание не как доктор, который давал клятву «не навреди», а как бизнесмен, желающий заработать на операциях рожавших женщин.
«Он прекрасно знал, что этот поступок — операция молодой женщине, да еще с таким уничижительным комментарием о женской природе — вызовет резонанс. Не знаю, договорился ли он с женой об этом или она является жертвой его манипуляций с женской самооценкой, но этот поступок лично для меня навсегда перечеркнул и „отменил“ этого человека. Очень хочется верить, что мудрость придет к нему с возрастом и он поймет, что всех денег на свете не заработать и всех женщин России ему не привлечь на свой стол», — сказала Саша.
Читайте также:
Оставит «без трусов»: Дибров заберет у жены дом и детей? Что известно
Плющенко сделал пластику втайне от Рудковской. Ее реакция, что за операция
«Это не конец». Прилучный и Муцениеце продолжили войну за сына. Все детали