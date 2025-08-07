Женщины после родов стареют? Новый скандал Хайдарова. Реакция врачей и ГД

Пластический хирург Тимур Хайдаров, отвечая на вопрос, зачем его жена сделала подтяжку лица, сказал, что она, как и многие женщины, по его мнению, потеряла молодость после родов. Это высказывание возмутило пользователей Сети. Многие писали, что Хайдаров сделал это специально, чтобы недавно родившие женщины пришли в его клинику. На форумах предлагают в очередной раз запретить практику хирургу. Как на его слова отреагировала общественность — в материале NEWS.ru.

Что случилось с женой Хайдарова

Недавно супруга скандального хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши призналась в соцсетях, что сделала подтяжку лица. Ей 37 лет, год назад она родила третьего ребенка и хотела вернуться в форму. Светлана решилась на операцию, которую ей сделал Хайдаров.

В интервью изданию StarHit Тимур так прокомментировал свое решение: «Да, действительно, совсем недавно мы провели Светлане ряд операций. В этом плане я отталкиваюсь от того, есть показания к операции или нет. После родов у девушек меняется не только фигура, но и лицо — это связано с рядом медицинских факторов. Лицо у девушек теряет молодость, и начинают проявляться возрастные изменения», — сказал Хайдаров.

Последние слова Тимура сильно возмутили пользователей Сети. Девушки начали призывать лишить его лицензии.

Тимур Хайдаров с женой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что Хайдарову ответили врачи

Многие врачи совсем не разделяют его точку зрения. Первый заместитель председателя комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, которая по образованию педиатр, рассказала NEWS.ru, что лицо женщин действительно меняется во время беременности.

«С рождением ребенка девушки, наоборот, через некоторое время приобретают женственность и красоту. Но во время беременности на фоне гормональных изменений во внешности могут происходить некоторые метаморфозы. Например, может проявиться отечность, которая меняет черты лица. Это состояние может продлиться и месяц после родов во время становления грудного вскармливания. Потом проходит и не требует вмешательства хирурга», — отмечает Татьяна.

Буцкая считает, что высказывание Хайдарова очень похоже на какой-то спланированный рекламный ход для привлечения внимания к его клинике.

Доктор медицинских наук, пластический хирург, ведущий специалист сети клиник «Семейная» профессор Андрей Истранов подтвердил в разговоре с NEWS.ru, что беременность никак не влияет на процессы старения. По его мнению, гормоны могут преобразить женщину в лучшую сторону после родов.

«Беременность и роды сами по себе, конечно же, не запускают никакие процессы старения. Гормональный профиль женщины может сыграть, наоборот, в лучшую сторону. Благодаря чему некоторые девушки становятся гораздо симпатичнее, милее, чем до беременности. Про таких говорят: „Похорошела после родов“», — объяснил Истранов.

После родов женщины приходят к пластическим хирургам обычно с другими запросами. Истранов перечислил самые распространенные.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Хирурги после родов корректируют живот, который в процессе беременности растягивается, иногда происходит растяжение прямых мышц живота, и это действительно требует определенной коррекции. Вторая зона — это грудь, которая после родов и кормления сначала увеличивается в размерах, потом уменьшается. Происходит выраженный птоз молочных желез, потеря объема. Эти моменты требуют вмешательства пластического хирурга», — сказал Истранов.

По словам специалиста, во время беременности обмен веществ может поменяться. В организме будущей матери часто снижается количество кальция. Могут возникнуть и метаболические нарушения, которые приведут к изменению структуры кожи, других мягких тканей, что визуально скажется на внешнем виде. Но корректировать это нужно не у хирурга, а у гинеколога-эндокринолога.

Что Хайдарову ответили в Госдумы

Депутат Государственной думы Виталий Милонов, который является отцом шестерых детей, выразил возмущение высказыванием Хайдарова в разговоре с NEWS.ru. «Он считает, судя по всему, свою жену некрасивой, раз он заставил делать пластику. Или он использует жену в качестве рекламного баннера своей клиники. Любой нормальный мужчина считает, что его жена самая красивая, потому что она мать его ребенка. У Хайдарова, видимо, профессиональная деформация уже пошла», — заявил Виталий.

Милонов выразил мнение, что высказывание Хайдарова может сильно сказаться на психике девушек. Они просто откажутся рожать, пока у них не будет денег на пластику.

«Благодаря этому алчному доктору от медицины девушки начнут думать, а не отказаться ли им рожать детей, чтобы не ухудшить свое лицо. Ведь потом им не хватит денег на сомнительную пластическую операцию, которая, скорее всего, понадобится, раз это сказал медийный хирург», — объяснил депутат.

Виталий предложил на год лишить Хайдарова лицензии, чтобы проучить и научить его работать на территории РФ, как подобает хорошему врачу. «Его высказывание нарушает нормы врачебной этики. Его нужно лишить на год лицензии за непрофессионализм и запретить рекламировать свои услуги. Пусть он в это время почитает книжки и узнает, как должен работать настоящий врач в России, а не такой, как он. Я надеюсь, что у нашего Минздрава есть чувство гордости. Они поймут, что этот избалованный барчук дискредитирует российскую медицину, и лишат его лицензии», — считает депутат.

Тимур Хайдаров Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Что Хайдарову ответили представители шоу-бизнеса

Глава коммуникационного агентства Outrush Agency продюсер Екатерина Аутраш высказала мнение в разговоре с NEWS.ru, что Хайдарову следует отказаться от своих высказываний.

«Я положительно отношусь к манипуляциям с внешностью, если человек действительно этого хочет, ему важны перемены и на него не действует общественное мнение или мнение партнера. Но беременные и женщины после родов — очень нежные создания с тонкой душевной организацией, которые ежедневно сомневаются во всем, в том числе в себе. И любые комментарии, если в них есть призыв и оправдание срочным вмешательствам, могут быть расценены неверно, и лучше от таких высказываний отказаться», — сказала продюсер.

Певица Саша Зверева высказала мнение в разговоре с NEWS.ru, что Хайдаров позволил себе высказывание не как доктор, который давал клятву «не навреди», а как бизнесмен, желающий заработать на операциях рожавших женщин.

«Он прекрасно знал, что этот поступок — операция молодой женщине, да еще с таким уничижительным комментарием о женской природе — вызовет резонанс. Не знаю, договорился ли он с женой об этом или она является жертвой его манипуляций с женской самооценкой, но этот поступок лично для меня навсегда перечеркнул и „отменил“ этого человека. Очень хочется верить, что мудрость придет к нему с возрастом и он поймет, что всех денег на свете не заработать и всех женщин России ему не привлечь на свой стол», — сказала Саша.

Читайте также:

Оставит «без трусов»: Дибров заберет у жены дом и детей? Что известно

Плющенко сделал пластику втайне от Рудковской. Ее реакция, что за операция

«Это не конец». Прилучный и Муцениеце продолжили войну за сына. Все детали