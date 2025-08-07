В ГД предложили лишить Хайдарова лицензии за слова о старении после родов Милонов предложил лишить Хайдарова лицензии за слова о старении после родов

Хирург Тимур Хайдаров нарушает врачебную этику, и за это его надо лишить лицензии, заявил политик и депутат Государственной думы Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru. Так он отреагировал на то, что врач сделал подтяжку лица своей супруге, отметив, что после родов женщинам свойственно стареть.

Он считает, судя по всему, свою жену некрасивой, раз он заставил делать пластику. Или он использует жену в качестве рекламного баннера своей клиники. Любой нормальный мужчина считает, что его жена самая красивая, потому что она мать его ребенка. Его высказывание нарушает нормы врачебной этики. Его нужно лишить на год лицензии за непрофессионализм и запретить рекламировать свои услуги. Я надеюсь, что у нашего Минздрава есть чувство гордости. Они поймут, что этот избалованный барщук дискредитирует российскую медицину, и лишат его лицензии, — считает депутат.

Недавно Хайдаров рассказал в интервью «Стархит», почему сделал подтяжку лица своей 37-летней жене, которая год назад родила третьего ребенка.

Да, действительно совсем недавно мы провели Светлане ряд операций. В этом плане я отталкиваюсь от того, есть показания к операции или нет. После родов у девушек меняется не только фигура, но и лицо — это связано с рядом медицинских факторов. Лицо у девушек теряет молодость, и начинают проявляться возрастные изменения, — объяснил Хайдаров.

Ранее Хайдаров показал, как изменилась внешность российского фигуриста Евгения Плющенко после пластической операции. Спортсмен тепло поблагодарил специалиста, отметив, что у врача «золотые руки».