Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 14:45

В ГД предложили лишить Хайдарова лицензии за слова о старении после родов

Милонов предложил лишить Хайдарова лицензии за слова о старении после родов

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хирург Тимур Хайдаров нарушает врачебную этику, и за это его надо лишить лицензии, заявил политик и депутат Государственной думы Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru. Так он отреагировал на то, что врач сделал подтяжку лица своей супруге, отметив, что после родов женщинам свойственно стареть.

Он считает, судя по всему, свою жену некрасивой, раз он заставил делать пластику. Или он использует жену в качестве рекламного баннера своей клиники. Любой нормальный мужчина считает, что его жена самая красивая, потому что она мать его ребенка. Его высказывание нарушает нормы врачебной этики. Его нужно лишить на год лицензии за непрофессионализм и запретить рекламировать свои услуги. Я надеюсь, что у нашего Минздрава есть чувство гордости. Они поймут, что этот избалованный барщук дискредитирует российскую медицину, и лишат его лицензии, — считает депутат.

Недавно Хайдаров рассказал в интервью «Стархит», почему сделал подтяжку лица своей 37-летней жене, которая год назад родила третьего ребенка.

Да, действительно совсем недавно мы провели Светлане ряд операций. В этом плане я отталкиваюсь от того, есть показания к операции или нет. После родов у девушек меняется не только фигура, но и лицо — это связано с рядом медицинских факторов. Лицо у девушек теряет молодость, и начинают проявляться возрастные изменения, — объяснил Хайдаров.

Ранее Хайдаров показал, как изменилась внешность российского фигуриста Евгения Плющенко после пластической операции. Спортсмен тепло поблагодарил специалиста, отметив, что у врача «золотые руки».

Тимур Хайдаров
пластические операции
подтяжка
хирурги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
В деле об убийстве троих лесничих появился новый подозреваемый
Узбекистан переехал к нам. Как живет деревня Сахарово с тысячами мигрантов
Путин принял в Кремле гостя из Азии
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.