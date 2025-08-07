Зверева раскритиковала Хайдарова за слова о стареющих женщинах после родов

Певица Александра Зверева ответила пластическому хирургу Тимуру Хайдарову, который, оправдывая подтяжку лица жены, заявил, что у женщин после родов появляются возрастные изменения. Артистка в разговоре с NEWS.ru отметила, что хирург высказался как хитрый бизнесмен, который к тому же манипулирует супругой. Она надеется, что Хайдаров со временем поймет, что всех денег не заработать.

Он позволил себе высказывание не как доктор, который давал клятву «не навреди», а как хитрый бизнесмен, который пойдет по головам с целью получить больше клиентов на хайпе. Хайдаров прекрасно знал, что этот поступок (операция молодой женщине, да еще с таким уничижительным комментарием о женской природе) вызовет резонанс. Не знаю, договорился ли он с женой об этом или она является жертвой его манипуляций с женской самооценкой. Очень хочется верить, что мудрость придет к нему с возрастом и он поймет, что всех денег не заработать и всех женщин России ему не привлечь на свой стол, — сказала Зверева.

Недавно Хайдаров в интервью изданию «Стархит» рассказал, почему сделал своей 37-летней жене, которая год назад родила третьего ребенка, подтяжку лица.

Да, действительно совсем недавно мы провели Светлане ряд операций. В этом плане я отталкиваюсь от того, есть показания к операции или нет. После родов у девушек меняется не только фигура, но и лицо — это связано с рядом медицинских факторов. Лицо у девушек теряет молодость, и начинают проявляться возрастные изменения, — объяснил Хайдаров.

Ранее Хайдаров показал, как изменилась внешность российского фигуриста Евгения Плющенко после пластической операции. Спортсмен тепло поблагодарил специалиста, отметив, что у врача «золотые руки».