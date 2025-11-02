Пациентка обвинила пластического хирурга в изуродовании ее груди Девушка обвинила пластического хирурга в некачественной операции на грудь

Пациентка обвинила пластического хирурга в том, что сделанная им операция по увеличению груди привела к тяжелым осложнениям, сообщает Telegram-канал Baza. По словам 22-летней девушки, после вмешательства она месяц мучилась от боли, воспаления и выделения гноя, однако хирург уверял ее, что процесс заживления в норме.

По данным канала, девушка обратилась к знакомому специалисту, так как ранее вела соцсети его клиники. Операция состоялась 3 июня, хотя предварительные анализы уже показали наличие воспалительного процесса. Несмотря на это, врач настоял на проведении пластики.

После операции состояние пациентки только ухудшалось: образовался свищ, из груди выделялась жидкость, а затем началось нагноение. Хирург продолжал лечение — делал перевязки, вводил антибиотики и гормоны, утверждая, что ситуация под контролем. Однако к июлю имплантат стал проступать через кожу, а грудь сильно распухла и покраснела.

В итоге пациентка обратилась к другому специалисту. УЗИ показало мастит. После этого клиника, где проводилась первая операция, срочно госпитализировала девушку и удалила импланты. В ходе операции выяснилось, что ткани груди были серьезно повреждены гноем, а в организме развилась устойчивая к антибиотикам стафилококковая инфекция.

Сейчас на груди девушки остались глубокие шрамы. Для восстановления ей требуется повторная операция, стоимость которой оценивается в 700 тысяч рублей.

Ранее мировой судья судебного участка № 378 (Москва) приговорил пластического хирурга Екатерину Лонскую к 11 месяцам колонии-поселения из-за неудачной операции. Ее признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности жене президента Федерации еврейских общин России Инне Бороде.