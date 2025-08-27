Дочь Борисовой увеличила попу и грудь. Кто еще из звезд рано делал пластику

Дочь Борисовой увеличила попу и грудь. Кто еще из звезд рано делал пластику

Недавно дочь телеведущей Даны Борисовой Полина Аксенова написала в соцсетях, что сделала пластику всего тела и получила фигуру мечты. Звезда рассказывала, что подарила ребенку операцию накануне 18-летия. В марте Полина признавалась, что делала ринопластику, ходила к косметологу, чтобы увеличить губы и сделать «углы Джоли» с помощью инъекций. Чем грозит пластика в таком возрасте и с какими последствиями придется столкнуться дочери Борисовой — в материале NEWS.ru.

Какие пластические операции делала дочь Даны Борисовой

Дана рассказывала, что Полина увлекается южнокорейской культурой. По словам Борисовой, у этой нации есть традиция, согласно которой родители дарят сертификат на пластические операции детям, когда им исполняется 16 лет, чтобы они не страдали от комплексов. Дана решила преподнести презент дочери за несколько дней до дня рождения, который Полина празднует сегодня, 27 августа.

Аксенова перенесла шестичасовую операцию. «У меня была операция на все тело. Я сделала подтяжку и изменила форму груди. Во время липоструктурирования мне выкачали жир из проблемных зон — это талия и бедра, увеличили ягодицы», — поделилась Полина с Woman.ru.

Дана Борисова с дочерью Полиной Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сейчас дочь Борисовой вынуждена постоянно носить компрессионное белье. В Сети считают, что Аксенова рано начала делать пластику и следует примеру матери, которая сама не раз ложилась под нож к хирургу.

В марте 2025-го Полина делала ринопластику. Она хотела, чтобы ей сделали миниатюрный нос. После операции дочь Борисовой уговорила мать отвести ее к косметологу на процедуру по увеличению губ и уколы для создания «углов Джоли» — идеальной формы подбородка.

Подписчики Полины считают, что она может попасть в зависимость от операций. «Если ей сейчас 17, что с ней будет в 30?» — пишут в комментариях под постом дочери Борисовой.

Кто еще из звезд делал пластику в подростковом возрасте

Не только Полина, но и дети других звезд делали пластические операции в подростковом возрасте. Известная модель Белла Хадид призналась в 2022-м в интервью журналу Vogue, что хотела бы вернуть форму носа своих предков из Иордании. Когда звезде было 14 лет, она уговорила мать отвести ее к хирургу, потому что страдала от комплексов.

Белла Хадид Фото: Dennis Van Tine/Global Look Press

Несколько представительниц клана Кардашьян-Дженнер признавались, что пожалели о пластике, сделанной в раннем возрасте. Кортни говорила, что зря перенесла операцию на груди в раннем возрасте. По ее словам, когда она рассматривала старые снимки, она поняла, какой милой была. Кайли Дженнер тоже пожалела о грудных имплантах, которые установила незадолго до рождения дочери.

Популярный российский блогер Мария Миногарова рассказывала в подкастах, что в 14 лет уговорила родителей сделать ей пластическую операцию ушей (отопластика). Теперь она считает, что нужно всегда принимать себя такой, какая ты есть.

Чем грозит пластика в подростковом возрасте

Пластический хирург, профессор, д. м. н., ведущий специалист сети клиник «Семейная» Андрей Истранов рассказал NEWS.ru, что врачи часто делают пластические операции подросткам по показаниям — в случае когда есть какая-то травма. Также, по словам специалиста, они могут согласиться провести процедуру, если дефект доставляет неудобства и провоцирует комплексы. Если ребенок еще не достиг совершеннолетия, потребуется согласие родителей, пояснил он. По наблюдениям врача, подростки часто высмеивают сверстников за их внешние недостатки, поэтому операция может решить ситуацию с буллингом.

«Для любой операции есть определенные показания. В том числе и для пластической эстетической операции. Потому что существует состояние под названием „дисморфофобия“, когда при идеальной форме какой-то части тела пациенту все равно она не нравится. В данном случае, конечно, хирург должен отказать», — пояснил Истранов.

Хирург считает, что надо подождать, когда пройдут гормональные изменения и тело окончательно сформируется. «Любые вмешательства на теле и лице через определенное количество лет могут привести к непредсказуемым результатам. В итоге все будет выглядеть не так, как хотелось бы», — резюмировал Истранов.

Читайте также:

Назвала Сочи колхозом и отреклась от дочери: последние скандалы Волочковой

Цекало вернулся в РФ ради карьеры жены. Ей дадут главную роль?

Новые детали развода Дибровых: что известно, раздел имущества, любовник