«Биполярка» по наследству? Повторит ли дочь Даны Борисовой ее путь

Телеведущая Дана Борисова раньше становилась главным ньюсмейкером, теперь ее дочь Полина попадает в заголовки СМИ. Недавно 17-летняя девушка призналась в соцсетях, что отправилась в клинику на лечение, потому что у нее диагностировали биполярное расстройство (БАР). Есть ли БАР у дочери Борисовой на самом деле, может ли оно передаваться по наследству или Полина просто привлекает к себе внимание — в материале NEWS.ru.

Есть ли биполярное расстройство у Даны Борисовой

В 2017 году мать Борисовой Екатерина заявила на всю страну в программе Андрея Малахова, что ее дочь страдает от зависимостей. По словам родительницы, Дана была в критическом состоянии, истощена и без сил. Таблетки заменяли ей еду. Телезвезду отправили на лечение в клинику в Таиланде.

Сейчас она легко говорит о зависимости: рассказывает о болезненном прошлом, чтобы предостеречь молодое поколение. В интервью известному наркологу Василию Шурову Борисова признавалась, что начала выпивать, когда рассталась с первым мужем, отцом дочери Полины. По ее словам, это помогало унять боль и снять стресс. Потом она пропускала по пару бокальчиков, когда стала интервьюером, чтобы легко задавать каверзные вопросы. Она пристрастилась к запрещенным веществам по совету одного из продюсеров. По словам Даны, она хотела сбросить вес и работать сутками.

В 2022 году Борисовой поставили диагноз биполярное расстройство. Она рассказала об этом в одном из выпусков шоу Андрея Малахова. «Биполярка — это, я вам хочу сказать, то еще испытание, потому что ты переживаешь такие муки и такие круги ада, что врагу не пожелаешь. Без них (медикаментов. — NEWS.ru) у меня проявления болезни обостряются. Могу бросаться на людей, когда не приняла препарат», — заявила она.

Вячеслав Зайцев дает интервью телеведущей Дане Борисовой Фото: Руслан Кривобок /РИА Новости

По словам Даны, впервые БАР проявилось, когда ей было 30 лет. Как призналась Дана, именно из-за биполярного расстройства у нее развились зависимости от запрещенных веществ и алкоголя. Она говорила, что пыталась уйти от своего состояния: с одной стороны звезда могла быть очень легкой и общительной, с другой — у нее происходили тяжелые депрессии. По оценкам экспертов, 50% из страдающих БАР подсаживаются на вещества или страдают от алкогольной зависимости.

Как определить биполярное расстройство

Нарколог и психиатр Олег Гончаров рассказал NEWS.ru, что многие звезды сейчас приписывают себе БАР, хотя не страдают от этого заболевания. Но, по его словам, если человек действительно страдает биполярным расстройством, то он проходит «все круги ада».

«Биполярное расстройство — это два полюса, из крайности в крайность. На одной чаше весов период маниакальности. Тогда человек на подъеме, у него много энергии. Он может творить несусветные вещи. Например, заниматься какими-то делами и проектами сутками, не спать. У женщин часто начинаются любовные похождения, по типу мании преследования объекта вожделения. Причем, когда они возвращаются к норме, не понимают, как могли на такое решиться», — рассказывает эксперт.

В такие периоды, по словам Гончарова, бывают и критические моменты. Он уточнил, что некоторых людей начинают преследовать мании и навязчивые мысли, даже возможно возникновение галлюцинаций.

Как объяснил Гончаров, стадии мании очень легко спутать с шизофренией. Чтобы этого не произошло, врач должен тщательно собрать анамнез, в том числе заставить пациента вспомнить все события: когда началось, какие симптомы, проверить, есть ли у человека нарушение мыслей, попросить вести дневник наблюдений за состоянием.

Периоды мании сменяются депрессивными эпизодами. «Причем депрессия очень сильная, многие описывают это как круги ада. И чтобы облегчить свое состояние, очень часто пациенты принимают фатальное решение. Они пытаются покончить жизнь самоубийством, причем радикально», — рассказывает Гончаров.

Дана Борисова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сейчас Дана поддерживает себя с помощью специальной терапии, которую врачи ей назначили. «Это заболевание как зависимость — вылечить его невозможно, но можно поддерживать терапией. Есть три золотых препарата. Они подровняют тебя в течение дня. Нам нельзя радоваться. Все биполярщики обожают вот это состояние дикой, безумной радости. Но если ты его выхватишь, потом заплатишь депрессией», — признавалась Борисова Наташе Гасанхановой на шоу «ДаДа-НетНет».

Гончаров подтверждает, что БАР нужно контролировать всю жизнь с помощью специальных препаратов, если приступ был не единичный. «Существует целый класс препаратов, так называемые стабилизаторы. Они как раз не дают человеку уходить ни в манию, ни в депрессию. Если приступ случился впервые, то лечение назначают на три года. Потом смотрят за состоянием пациента. Если приступы не повторяются, нужно просто наблюдаться у психиатра», — пояснил он.

Какие отношения у Даны Борисовой с дочерью

У Борисовой сложные отношения с дочерью. Девочка тяжело переживала развод родителей и в детстве видела мать в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Из-за зависимости Борисовой Полина даже переехала к отцу в 2017 году. По слухам, их отношения не сложились, дочь вернулась к Дане.

В 2019-м у девочки начался подростковый бунт. Из-за того что Полина ругалась матом, Дана отобрала у нее телефон и сократила деньги на карманные расходы. Тогда дочь просто ушла из дома. Полина начала регулярно манипулировать матерью. Например, после каждой ссоры, по словам самой Борисовой, обещала себя покалечить.

Отношения матери и дочери постепенно начали налаживаться, особенно когда Борисова стала помогать Полине избавляться от подростковых комплексов. Когда девочке было 15 лет, мать разрешила ей увеличить губы, в 16 — сделать ринопластику. В 17 Дана позволила Полине колоть известный препарат для похудения и вместе с дочерью сделала у косметолога углы Джоли (когда колют филлер для контурирования скул и подбородка. — NEWS.ru).

Дана Борисова с дочерью Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Есть ли у дочери Борисовой биполярное расстройство

Похоже, девочке понравилось быть в медийном пространстве, потому что она стала активнее вести страницу в соцсетях и делиться даже самыми сокровенными новостями.

Например, недавно дочь Даны прошла лечение от биполярного расстройства. Девочка сама сообщила об этом в соцсетях: «Мне назначили терапию, достаточно сложную. Но я не могу сказать, что она мне как-то помогала. За два месяца ситуация стала еще хуже. Моя мама собиралась на отдых, а я понимала, что в таком состоянии даже до аэропорта не могу доехать. Настолько мне было плохо. У меня было ощущение, что мне не хватит сил даже на перелет, я не переживу».

Полина намекает, что болезнь передалась ей по наследству от мамы. По мнению пользователей соцсетей, девочка, возможно, «хайпует». Гончаров не может точно заявить, передалось ли БАР Полине от матери.

«Очень часто под биполярным расстройством понимают, допустим, подростковый кризис. Когда у подростка наблюдаются резкие перепады настроения на фоне гормональных изменений, подросткового бунта, сепарации и борьбы с родителями за свою территорию. Чтобы точно сказать, в случае Полины это подростковые изменения или же правда биполярное расстройство, нужно тщательно собрать анамнез и изучить историю пациента», — сказал эксперт.

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