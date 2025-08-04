До 500 тысяч за концерт. Почему Волочкова запела, реакция в РФ

Балерина Анастасия Волочкова выступила в караоке-клубе в Сочи в качестве певицы. По ее словам, теперь она планирует объездить с концертным туром всю Россию. Что известно о новом амплуа экс-звезды Большого театра, как давно она поет и что об этом думают продюсеры — в материале NEWS.ru.

Почему Анастасия Волочкова решила стать певицей

Карьера Волочковой как певицы началась 16 лет назад. Она попала на эстраду благодаря дочери Ариадне. С четырех лет девочка была солисткой ансамбля «Домисолька». В 2009-м в Кремле должен был состояться концерт «Звезды поют с детьми».

«Я дружу с руководителем ансамбля Ольгой Юдахиной. Она попросила меня принять участие в концерте вместе с Ариадной и ребятами из „Домисольки“, спеть песню „Цып-цып, мои цыплятки“. Поначалу я отказалась, потому что очень стеснялась петь. Пела только в детстве в машине, когда мы с родителями ездили на юг. Но потом согласилась, потому что подумала, что за детскую песню строго не осудят», — рассказала Волочкова NEWS.ru.

Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной проходят по сцене на репетиции перед концертом в Государственном Кремлевском дворце Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Анастасия с дочерью выступили в Кремле. Друг Волочковой композитор Игорь Николаев увидел концертный номер. По словам Волочковой, он сам захотел написать для нее хит. «Он позвонил мне и сказал, что получилось неплохо, и предложил написать для меня песню. На следующий день прислал мне песню „Балерина“, которую мы потом записали у него в студии. Позже он показал ее Алле Борисовне Пугачевой», — вспоминает Анастасия.

Примадонна, как рассказывала Волочкова, пригласила ее на свои «Рождественские встречи» как «первую и единственную поющую балерину России». После концерта другие композиторы узнали о новом таланте Анастасии. По ее словам, Любаша и Роман Жуков писали для нее песни. Со вторым из них Волочкова записала композицию «Вселенная». В 2021 году вышел одноименный альбом, в который вошли 23 трека. Одна из новых песен, которую недавно записала Волочкова, называется «Слезы моих бывших». На нее она сняла клип.

«Десять лет назад я встретилась с Виктором Дробышем, моим другом, музыкантом и продюсером. И он сказал тогда: „Настя, слушай, не будь дурой, записывай клипы, видео. Потому что Волочкову нужно не столько слушать, сколько смотреть“. И теперь я, знаете, смеюсь сама над собой. Говорю: добрые люди, если вам не нравится, как я пою, включайте клип, выключайте звук и смотрите изображение», — сказала Анастасия.

Собирается ли Волочкова в тур по РФ со своими песнями

Волочкова не спешит бросать балет. По ее словам, петь — это ее хобби. Как добавила Анастасия, выступать в качестве исполнительницы она планирует на корпоративах.

Анастасия Волочкова Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

«Сейчас выступила в Сочи на дне рождения ресторана моих друзей Forte&Piano. Но музыка для меня — как хобби. А выступления с песнями — для корпоративов больше. С концертным туром по стране я поеду. Но это будет танцевальная программа, шоу, которое называется „Одержимость“. Тур начнется этой осенью. Я хочу приурочить его к своему юбилею, ведь 20 января мне исполнится 50 лет. На данный момент я работаю над новым спектаклем драматичного характера. Он будет называться „Зеркало“. Через некоторое время я его также представлю публике», — рассказала NEWS.ru Волочкова.

Что думают продюсеры об успехе Волочковой как певицы

Волочкова не первая, кто пробует себя в качестве певицы. Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко спрогнозировал, что Волочкова может стать популярной из-за эпатажа и медийности.

«Шоу-проект может у нее получиться. Как эпатажный медийный артист, определенную аудиторию может завоевать и, в принципе, даже прокатиться с гастролями. У нас были такие примеры, как Сергей Зверев, Ольга Бузова. Это не артисты, а поющие медийные личности, которые, в принципе, своей медийностью начинали зарабатывать на вокальных историях», — сказал продюсер NEWS.ru.

Музыкальный продюсер, композитор, основатель магазина песен Max Song Максим Загорулько считает, что Волочкова может выехать на вайбе 90-х, который сейчас в моде. По словам собеседника NEWS.ru, Анастасия чем-то ему напоминает певицу Ирину Салтыкову.

«Хорошо петь — не значит быть звездой. В музыке решает не только голос, а прежде всего личность, энергия и честность эмоции. Были певцы и певицы, которые цепляли не техникой, а вайбом и своей интонацией: Глюкоза, Дмитрий Маликов. Из новых — Ольга Бузова. Они не „блистают вокалом“, но попали в „нерв времени“. Что касается Волочковой, ее пение чем-то мне напомнило Салтыкову. 90-е сейчас в моде. Главное, чтобы в песнях говорилось о настоящем: любви, выборе, боли. Если все сойдется — может быть очень красиво», — считает продюсер.

Волочкова не любит говорить о деньгах и гонорарах. Продюсеры прогнозируют, что за одно выступление Волочкова может заработать от 500 тысяч рублей.

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