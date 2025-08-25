Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 12:53

Волочкова снялась полностью обнаженной в бане

Анастасия Волочкова опубликовала фото из бани без купальника

Анастасия Волочкова Анастасия Волочкова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала свое обнаженное фото из бани. На снимке в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она позирует, прикрывшись только вениками. Комментарии к своим публикациям Волочкова давно закрыла.

Лучший вариант отмыться от завистников и негатива — моя любимая домашняя русская баня на дровах… Чувство самоиронии мне присуще, — написала Волочкова под снимком.

До этого Волочкова отреклась от семьи после того, как ее единственная дочь Ариадна организовала торжественную роспись со своим избранником Никитой Григоряном в Москве, намеренно не пригласив знаменитую мать. При этом на торжестве присутствовала бабушка невесты Тамара Антонова (Волочкова).

Ранее балерина заявила, что до сих пор испытывает чувства к певцу Прохору Шаляпину. Она раскритиковала исполнителя после его участия в проекте «Свадьба вслепую». Балерина выразила свое разочарование и добавила, что обожает Шаляпина. Особое возмущение балерины вызвал факт, что Шаляпин не предупредил ее о своих планах. Волочкова предположила, что вся история с бракосочетанием может быть частью телевизионного сценария.

Анастасия Волочкова
шоу-бизнес
культура
бани
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто число россиян, которые проголосуют электронно на осенних выборах
Суд отложил новые разбирательства по делу об убийстве Талькова
Задержан замглавы Курской области Базаров: что известно о хищениях?
Сбитый в приграничном регионе аэростат ВСУ с боеприпасами сняли на видео
Названа главная задача, которую решает Россия под Днепром
В Петербурге посетитель фитнес-клуба утонул в бассейне
Поиски альпинистки Наговицыной на пике Победы провалились: последние фото
В России начали продавать пиво из КНДР
Глава Минтранса Турции заявил в полицию сам на себя
Солист Rammstein приехал в Молдавию ради психбольницы
Крайне редкий гриб-гигант обнаружен на Камчатке
В зоне СВО ликвидировали колумбийского наемника ВСУ
Юрист объяснил, какую опасность может представлять Маркарян для общества
Боня обратилась с финансовым предложением к сыну погибшей Наговициной
Форсирование российскими бойцами реки Волчья попало на видео
На Украине хотят разрешить выезд мужчинам до определенного возраста
Скалолаз рассказал, зачем альпинисты-«чайники» рвутся на Эльбрус
Физика Ожаровского не выпускают из Монголии: «дуэль» с силовиками, шпионаж
ВСУ скинули дроном плюшевую игрушку с «сюрпризом»
В Армении отреагировали на новости о развороте сотен фур с фруктами для РФ
Дальше
Самое популярное
Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.