Волочкова снялась полностью обнаженной в бане

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала свое обнаженное фото из бани. На снимке в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она позирует, прикрывшись только вениками. Комментарии к своим публикациям Волочкова давно закрыла.

Лучший вариант отмыться от завистников и негатива — моя любимая домашняя русская баня на дровах… Чувство самоиронии мне присуще, — написала Волочкова под снимком.

До этого Волочкова отреклась от семьи после того, как ее единственная дочь Ариадна организовала торжественную роспись со своим избранником Никитой Григоряном в Москве, намеренно не пригласив знаменитую мать. При этом на торжестве присутствовала бабушка невесты Тамара Антонова (Волочкова).

Ранее балерина заявила, что до сих пор испытывает чувства к певцу Прохору Шаляпину. Она раскритиковала исполнителя после его участия в проекте «Свадьба вслепую». Балерина выразила свое разочарование и добавила, что обожает Шаляпина. Особое возмущение балерины вызвал факт, что Шаляпин не предупредил ее о своих планах. Волочкова предположила, что вся история с бракосочетанием может быть частью телевизионного сценария.