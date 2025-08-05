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05 августа 2025 в 16:54

«Я его обожаю»: Волочкова не стала скрывать своих чувств к известному певцу

Балерина Волочкова заявила, что обожает недавно женившегося Шаляпина

Анастасия Волочкова Анастасия Волочкова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что до сих пор испытывает чувства к певцу Прохору Шаляпину. В интервью Общественной Службе Новостей она раскритиковала исполнителя после его участия в проекте «Свадьба вслепую». Балерина выразила свое разочарование и добавила, что обожает Шаляпина.

Я вообще не понимаю, что это за шуры-муры новые! Мы столько лет дружим, общаемся близко, любим друг друга, у нас была даже влюбленность, у меня к нему до сих пор остались чувства. Да, мы вряд ли будем вместе как пара, но я его обожаю как друга и не готова просто так отдавать, — заявила балерина.

Особое возмущение балерины вызвал факт, что Шаляпин не предупредил ее о своих планах. Волочкова предположила, что вся история с бракосочетанием может быть частью телевизионного сценария.

Ранее российский исполнитель заключил брак в проекте «Свадьба вслепую», где пары знакомятся уже во время церемонии. Согласно правилам шоу, новобрачные проживают вместе неделю, после чего принимают решение о продолжении отношений. Избранницей певца оказалась 37-летняя Ольга Вашурина, воспитывающая двоих детей.

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