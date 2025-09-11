Волочкова рассказала, на что ей пришлось пойти ради денег на новое шоу

Балерина Анастасия Волочкова заявила NEWS.ru, что ей пришлось продать квартиру в Астрахани, которую она очень берегла, чтобы поставить шоу «Одержимость» в кинотеатре «Октябрь». На закрытом показе она объяснила, что не жалеет о своем решении.
Мне пришлось столкнуться не со сложностями, а с большим количеством предательств. Предательств режиссеров, хореографов, партнеров, тех, что шили костюмы. У меня не было денег для того, чтобы создать этот проект, и мне пришлось продать свою квартиру в Астрахани, которую хранила, берегла как запас. Но я не жалею, потому что это очень дорогостоящий проект, — отметила артистка.
Ранее Волочкова отреклась от семьи, после того как ее единственная дочь организовала торжественную роспись со своим избранником Никитой Григоряном в Москве, намеренно не пригласив знаменитую мать. При этом на торжестве присутствовала бабушка невесты Тамара Антонова.
Артистка потом призналась, что ее предали родные люди, дочь и мать в ситуации с тайным венчанием действовали «втихаря» за ее спиной. В итоге о торжестве она узнала от журналистов. Волочкова добавила, что при всем при этом она самолично организовала торжество для дочери в Петербурге, в особняке Мясниковых, поскольку Ариадна попросила об этом.