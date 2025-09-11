Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 05:07

Волочкова рассказала, на что ей пришлось пойти ради денег на новое шоу

Волочкова заявила, что ради шоу «Одержимость» ей пришлось продать квартиру

Артистка балета, танцовщица Анастасия Волочкова на прощании с хореографом народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра Артистка балета, танцовщица Анастасия Волочкова на прощании с хореографом народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Балерина Анастасия Волочкова заявила NEWS.ru, что ей пришлось продать квартиру в Астрахани, которую она очень берегла, чтобы поставить шоу «Одержимость» в кинотеатре «Октябрь». На закрытом показе она объяснила, что не жалеет о своем решении.

Мне пришлось столкнуться не со сложностями, а с большим количеством предательств. Предательств режиссеров, хореографов, партнеров, тех, что шили костюмы. У меня не было денег для того, чтобы создать этот проект, и мне пришлось продать свою квартиру в Астрахани, которую хранила, берегла как запас. Но я не жалею, потому что это очень дорогостоящий проект, — отметила артистка.

Ранее Волочкова отреклась от семьи, после того как ее единственная дочь организовала торжественную роспись со своим избранником Никитой Григоряном в Москве, намеренно не пригласив знаменитую мать. При этом на торжестве присутствовала бабушка невесты Тамара Антонова.

Артистка потом призналась, что ее предали родные люди, дочь и мать в ситуации с тайным венчанием действовали «втихаря» за ее спиной. В итоге о торжестве она узнала от журналистов. Волочкова добавила, что при всем при этом она самолично организовала торжество для дочери в Петербурге, в особняке Мясниковых, поскольку Ариадна попросила об этом.

