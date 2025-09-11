Волочкова рассказала, на что ей пришлось пойти ради денег на новое шоу Волочкова заявила, что ради шоу «Одержимость» ей пришлось продать квартиру

Балерина Анастасия Волочкова заявила NEWS.ru, что ей пришлось продать квартиру в Астрахани, которую она очень берегла, чтобы поставить шоу «Одержимость» в кинотеатре «Октябрь». На закрытом показе она объяснила, что не жалеет о своем решении.

Мне пришлось столкнуться не со сложностями, а с большим количеством предательств. Предательств режиссеров, хореографов, партнеров, тех, что шили костюмы. У меня не было денег для того, чтобы создать этот проект, и мне пришлось продать свою квартиру в Астрахани, которую хранила, берегла как запас. Но я не жалею, потому что это очень дорогостоящий проект, — отметила артистка.

Ранее Волочкова отреклась от семьи, после того как ее единственная дочь организовала торжественную роспись со своим избранником Никитой Григоряном в Москве, намеренно не пригласив знаменитую мать. При этом на торжестве присутствовала бабушка невесты Тамара Антонова.

Артистка потом призналась, что ее предали родные люди, дочь и мать в ситуации с тайным венчанием действовали «втихаря» за ее спиной. В итоге о торжестве она узнала от журналистов. Волочкова добавила, что при всем при этом она самолично организовала торжество для дочери в Петербурге, в особняке Мясниковых, поскольку Ариадна попросила об этом.