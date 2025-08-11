Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 14:21

Волочкову в облегающем золотом платье едва не украл арабский шейх

Волочкова в золотом платье посетила закрытие фестиваля «Антарес» вместе с шейхом

Балерина Анастасия Волочкова Балерина Анастасия Волочкова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российская балерина Анастасия Волочкова в Telegram-канале рассказала, что посетила закрытие международного кинофестиваля «Антарес» в Москве, который в этом году посвятили теме «Человек труда». На красной дорожке знаменитость появилась в компании арабского шейха. По словам балерины, восточный гость был настолько очарован ею, что предложил увезти ее в ОАЭ на частном самолете.

Еще до начала красной дорожки он хотел меня увезти. Ими меня не удивить — проходила уже. Решила профессионально исполнить мою миссию на фестивале. Очень интересное знакомство, — отметила артистка.

Для выхода в свет бывшая прима-балерина Большого театра выбрала облегающее золотое платье в пол с глубоким декольте. Образ дополнили гладкий пучок и яркий макияж с акцентом на глаза. Шейх в свою очередь был в национальном наряде.

Ранее Волочкова заявила, что до сих пор испытывает чувства к певцу Прохору Шаляпину. Она высказалась о его участии в проекте «Свадьба вслепую» и добавила, что обожает исполнителя. Балерина предположила, что вся история с бракосочетанием может быть частью телевизионного сценария.

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

