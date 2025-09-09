Волочкова поссорилась с родными из-за квартирного вопроса

В семье балерины Анастасии Волочковой разгорелся конфликт из-за квартиры ее умирающего после инсульта отца, сообщила Общественная служба новостей. Экс-прима Большого театра заявила, что ее мать Тамара Антонова и дочь Ариадна не имеют прав на это жилье, и пообещала передать его сиделке.

Ни мама, ни моя дочь не бегают вокруг папы и не ухаживают за ним. Какого, простите, художника они положили глаз на его жилье? Они не имеют никакого права на эту квартиру. Я уже давно решила, что там будут жить те, кто ухаживает сейчас за папой, — сказала Волочкова.

Ранее Волочкова уже отреклась от семьи, после того как ее единственная дочь Ариадна организовала торжественную роспись со своим избранником Никитой Григоряном в Москве, намеренно не пригласив знаменитую мать. При этом на торжестве присутствовала бабушка невесты Тамара Антонова.