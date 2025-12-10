В России стало на одного народного артиста больше

В России стало на одного народного артиста больше Путин присвоил звание народного артиста России певцу Абдразакову

Оперный певец Ильдар Абдразаков удостоен звания народного артиста России «за большие заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность», соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовых актов в среду, 10 декабря.

Присвоить звание <...> народный артист Российской Федерации Абдразакову Ильдару Амировичу — художественному руководителю федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Севастопольский государственный театр оперы и балета», — сказано в указе.

