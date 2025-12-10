Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 15:51

В России стало на одного народного артиста больше

Путин присвоил звание народного артиста России певцу Абдразакову

Ильдар Абдразаков Ильдар Абдразаков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Оперный певец Ильдар Абдразаков удостоен звания народного артиста России «за большие заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность», соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовых актов в среду, 10 декабря.

Присвоить звание <...> народный артист Российской Федерации Абдразакову Ильдару Амировичу — художественному руководителю федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Севастопольский государственный театр оперы и балета», — сказано в указе.

Ранее Путин посмертно присвоил звание Героя России сержанту Никите Афанасьеву. Награда была передана его матери Татьяне Афанасьевой и вдове Марине Бородиной.

До этого в Музее Победы на Поклонной горе завершился финал Московского областного конкурса «Женщина-герой — 2025». Победительницей стала Ксения Горячева из Егорьевска — супруга участника СВО. Председатель жюри заслуженный артист Ярослав Дронов (SHAMAN) отметил, что конкурс стал чем-то большим, чем просто состязание.

Россия
Владимир Путин
народные артисты
певцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ивлеева одним словом описала свою грудь
Водитель скорой в Москве заявил о штрафе из-за георгиевской ленты на машине
Командир ЧВК «Вагнер» без обеих ног и руки попал на видео: где он сейчас
Нарышкин раскрыл, чем СВР занимается за рубежом
Стало известно, кого выбрали новым президентом Швейцарии
Киев теряет Харьковскую и Сумскую области: новости СВО на вечер 10 декабря
Шарий заявил о передаче США Киеву компромата на Зеленского
Раскрыто, уйдет ли Зеленский с поста президента в 2026 году
Будущее промышленных площадок: зачем новым заводам нужны гибкие здания
Влад Бумага не смог добиться компенсации за дизайн футболок с его образом
Известный шоумен погасил 2 млн рублей задолженности перед ФНС
В МВД рассказали, как «достали» подозреваемого из-за границы
Звезда женских романов умерла от рака мозга
Мишустин раскрыл, что придаст молодым родителям уверенности в будущем
В РЖД напомнили о правилах посадки на поезда «Ласточка»
Гинеколог раскрыла, как постоянный стресс отражается на женском здоровье
Три человека погибли при атаке ВСУ на российскую больницу
Сбой Telegram в России 10 декабря: что известно, его уже блокируют?
Тренер объяснила, могут ли зимние забавы заменить тренировки
В США захотели предъявить импичмент Хегсету
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно
Общество

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.