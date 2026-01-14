Фигуристка Трусова продемонстрировала живот после родов

Атака США на Венесуэлу
Фигуристка Александра Трусова, серебряный призер Олимпиады-2022, поделилась снимками после родов, которые прошли в августе. Спортсменка в своем Telegram-канале опубликовала фотографию из спортзала. В августе у нее родился сын.

Когда родишь, тоже будешь с открытым животом ходить? Буду!подписала пост спортсменка.

Трусова добавила, что уже ощущает, как все ее тело пришло в рабочую форму, и это касается не только живота. Она отметила, что долгие тренировки перед ледовыми шоу и сами выступления быстро вернули ее в строй. По словам фигуристки, ей также говорят, что форма значительно улучшится после завершения грудного вскармливания.

Ранее фигурист Макар Игнатов признался, что испытывал волнение во время кесарева сечения своей супруги Александры Трусовой. Он отметил, что старался при этом сохранять внешнее спокойствие. Фигуристы стали родителями 6 августа. У пары родился сын, которого назвали Михаилом.

Член Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина пожелала фигуристкам Камиле Валиевой и Трусовой успехов в их намерении вернуться в большой спорт. Парламентарий, также возвращавшаяся в спорт после перерыва, подчеркнула, что в современном одиночном катании этот процесс стал значительно сложнее.

