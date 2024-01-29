Бросил невесту ради Трусовой: с кем начала встречаться известная фигуристка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александра Трусова

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова начала встречаться с медалистом чемпионата России Макаром Игнатовым. Фигуристка приехала на прошедший в минувшие выходные Кубок Санкт-Петербурга, где выступал Макар. Александра держала олимпийку Игнатова, а после болельщики заметили, как спортсмены поцеловались. Пока ни Саша, ни Макар официальных заявлений не делали, но об их отношениях заговорили после случившегося. Чем известен новый бойфренд Трусовой и с кем встречались молодые люди до этого — в материале NEWS.ru.

Чего достиг Игнатов на международном уровне

Макар Игнатов успел выступить на международном уровне, дебютировав в серии юниорских Гран-при и завоевав сразу две медали. Через два года фигурист стал бронзовым призером уже взрослого этапа Гран-при. А в 2020-м Игнатов завоевал пока свою главную медаль — серебро чемпионата России.

Макар запомнился и тем, что стал первым отечественным фигуристом, кому удалось исполнить четыре четверных прыжках на международном уровне. Для того чтобы какое-то достижение было засчитано, спортсмен должен добиться его на турнире, проходящем под эгидой Международного союза конькобежцев. У Игнатова получились четыре квада на этапе международного Гран-при, но они не были исполнены с нужной степенью чистоты. Из-за этого фигурист остался вне призовой тройки.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Макар Игнатов

Игнатова назвали секс-символом фигурного катания

Сейчас Игнатов является членом сборной страны и борется за пьедестал на всех внутренних стартах. Его называют секс-символом российского фигурного катания. Таким званием его наделил олимпийский чемпион Алексей Ягудин на Кубке Первого канала — 2022, когда представлял Макара в качестве участника турнира.

«Да как бы я на Лешу Ягудина посмотрел, пытаясь сказать взглядом: „Ну хватит, ну не надо уже, ну хорош“. Мне неловко. В первую очередь я спортсмен, у меня никогда не было задачи стать секс-символом фигурного катания. Не то чтобы меня такие слова выбивали из колеи, но некомфортно», — приводит слова Игнатова РИА Новости Спорт.

С кем Макар долго встречался до Трусовой

Весной 2021 года Макар в социальных сетях поделился фото с девушкой Валерией, рассказав, что его сердце уже год как занято. Лера — не фигуристка, но знакома со многими спортсменами. Она часто появлялась в компании Игнатова на различных мероприятиях и общалась в том числе с Трусовой и ее экс-бойфрендом Марком Кондратюком.

Игнатов и Кондратюк тоже общались. Фигуристы тренируются у разных специалистов — Светланы Соколовской и Евгения Рукавицына, которые дружат и часто проводят совместные сборы. Неудивительно, что и их фигуристы достаточно близки — речь идет о Марке Кондратюке, Макаре Игнатове, Александре Самарине и Дмитрии Алиеве.

Макар и Лера некоторое время жили вместе, а осенью прошлого года Первый канал снимал ролик, в котором показал, как ребята в домашней обстановке готовят тирамису. У молодых людей была собака Виски, которую они завели вместе.

«Почему так назвали собаку? Там долгая история, и лучше, чтобы о ней рассказала моя девушка. Она просто увидела собаку и сказала: „Все, это будет Виски“. Имя по правилам собаководства должно было начинаться на букву „В“. Перебирали разные варианты и решили, что Виски — это прикольно. Пятничный вечер, а мы с Виски сидим!» — рассказывал Игнатов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Макар Игнатов

На видео казалось, что между молодыми людьми царит гармония — атмосфера была теплой и непринужденной. Выяснилось, что Макар не любит кофе, хотя обожает тирамису, а еще иногда злится, если что-то не получается на тренировках.

«Он любит свое дело. Иногда злится, расстраивается, если что-то не получается, но ему нравится этим заниматься. Иногда, правда, на тренировки не очень заряженным идет — настроения нет или еще что-то. Потом звонит и говорит: „Так хорошо покатался, аж настроение поднялось“», — рассказывала Валерия в ролике Первого канала. В соцсетях тогда ходили слухи, что Макар и Лера помолвлены.

Трусова была в отношениях с другом Игнатова

Трусова больше года встречалась с Марком Кондратюком. Об их отношениях стало известно после Олимпиады-2022. На тех Играх чемпион Европы победил в командном турнире, а Саша стала серебряным призером турнира в личных соревнованиях. Оба выступили успешно — Трусовой не хватило нескольких баллов, чтобы стать чемпионкой. Кондратюк не смог чисто откататься в личном турнире, но зато сделал все возможное для команды.

После Олимпиады фигуристов стали часто замечать вместе. Они стали появляться друг у друга в социальных сетях — молодые люди совместно проводили досуг. Болельщики начали подозревать, что их отношения уже более чем дружеские. Эта информация подтвердилась во время поездки Марка и Саши в Дубай — Кондратюк и Трусова опубликовали совместный пост, в котором рассказали, что встречаются уже на протяжении некоторого времени.

В 2022 году Александра отпраздновала совершеннолетие — на праздник был приглашен и Кондратюк. Осенью Саша перешла тренироваться к Светлане Соколовской — специалисту, которая уже давно работает с Марком. Фигуристы также вместе участвовали в ледовых шоу Евгения Плющенко — в рамках одного из них исполнили совместный номер, во время которого поднялись в воздух надо льдом «ВТБ Арены» на цирковой лонже под песню Филиппа Киркорова «Полетели».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александра Трусова и Марк Кондратюк

Как закончились отношения Трусовой и Кондратюка

В мае 2023 года Трусова и Кондратюк отправились в отпуск в Таиланд. Казалось, что между молодыми людьми все хорошо: в сентябре Саша поздравила Марка с днем рождения. Тот оставил пожелания без внимания. Новых совместных фото тоже не было.

О разрыве неожиданно сообщила заслуженный тренер России Татьяна Анатольевна Тарасова: «Наверное, вся в любви? К кому? К Марку? Так, у них уже закончился роман. Насколько я знаю, они больше не состоят в отношениях. Она просто не тренируется, потому что уже что-то для себя решила, видимо, что не будет выступать», — сказала Тарасова.

Трусова и Игнатов официально об отношениях не рассказывали. По информации «Спорт-Экспресса», они начали встречаться еще до нового года, но раньше никак не показывали этого на публике. Молодые люди принимали участие в шоу Евгения Плющенко. На чемпионате Санкт-Петербурга болельщики впервые заметили, что фигуристы стали не просто друзьями. Ни Саша, ни Макар пока не выкладывали совместных фото и не делали никаких заявлений, но об их паре заговорили после недавно прошедшего турнира.

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