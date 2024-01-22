В прошедшие выходные на «Арене ЦСКА» прошел чемпионат России по прыжкам-2024. Количество звезд было впечатляющим как льду, так и за его пределами: в роли корреспондентов выступили чемпионы мира Максим Траньков и Анна Щербакова. Также в кадре работали олимпийские чемпионы Алина Загитова и Алексей Ягудин, а. в заключительный день турнира ведущей стала еще и Камила Валиева — в компании со звездами из других видов спорта.
А главной звездой непосредственно на льду стала Маргарита Базылюк, выигравшая чемпионат России. 12-летняя ученица Этери Тутберидзе набрала 70,29 балла. Фигуристка исполнила каскад из двух четверных сальховов через ойлер. Судьи не оценивали элемент, поскольку он был исполнен после окончания соревновательной части, в которой Базылюк была сильнее всех.
Базылюк на финальном этапе состязаний обошла действующую чемпионку России в одиночном катании Аделию Петросян. За победу она получит 1 млн рублей. Лучшие фото соревнований — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Камила Валиева во время командного турнира на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ведущие Алина Загитова и Алексей Ягудин на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Дмитрий Алиев (слева направо) во время командного турнира на чемпионате России по прыжкам
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Владислав Дикиджи выступает в командном турнире на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Софья Муравьева выступает в командном турнире на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков выступают в командном турнире на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Тренер Тамара Москвина во время соревнований спортсменов на чемпионате России по прыжкам
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дмитрий Алиев выступает в командном турнире на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступают в командном турнире на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган на чемпионате России по прыжкам
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступают в командном турнире на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Иван Попов выступает в командном турнире на чемпионате России по прыжкам
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Евгений Семененко выступает в командном турнире на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Маргарита Базылюк выступает в командном турнире на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Лев Лазарев выступает в командном турнире на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Петр Гуменник выступает в командном турнире на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Аделия Петросян выступает в командном турнире на чемпионате России по прыжкам
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Софья Муравьева выступает в командном турнире на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Аделия Петросян выступает в командном турнире на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Команда Александра Галлямова на командном турнире на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Зрители во время выступления фигуристов на командном турнире на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Команда Дмитрия Козловского, победившая в командном турнире на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)