Базылюк, Валиева, Загитова и другие звезды ЧР по прыжкам: лучшие фото На «Арене ЦСКА» выявили лучшую фигуристку страны в прыжках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Костылева выступает в командном турнире на чемпионате России по прыжкам

В прошедшие выходные на «Арене ЦСКА» прошел чемпионат России по прыжкам-2024. Количество звезд было впечатляющим как льду, так и за его пределами: в роли корреспондентов выступили чемпионы мира Максим Траньков и Анна Щербакова. Также в кадре работали олимпийские чемпионы Алина Загитова и Алексей Ягудин, а. в заключительный день турнира ведущей стала еще и Камила Валиева — в компании со звездами из других видов спорта.

А главной звездой непосредственно на льду стала Маргарита Базылюк, выигравшая чемпионат России. 12-летняя ученица Этери Тутберидзе набрала 70,29 балла. Фигуристка исполнила каскад из двух четверных сальховов через ойлер. Судьи не оценивали элемент, поскольку он был исполнен после окончания соревновательной части, в которой Базылюк была сильнее всех.

Базылюк на финальном этапе состязаний обошла действующую чемпионку России в одиночном катании Аделию Петросян. За победу она получит 1 млн рублей. Лучшие фото соревнований — в галерее NEWS.ru.

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