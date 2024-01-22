В прошедшие выходные на «Арене ЦСКА» прошел чемпионат России по прыжкам-2024. Количество звезд было впечатляющим как льду, так и за его пределами: в роли корреспондентов выступили чемпионы мира Максим Траньков и Анна Щербакова. Также в кадре работали олимпийские чемпионы Алина Загитова и Алексей Ягудин, а. в заключительный день турнира ведущей стала еще и Камила Валиева — в компании со звездами из других видов спорта.

А главной звездой непосредственно на льду стала Маргарита Базылюк, выигравшая чемпионат России. 12-летняя ученица Этери Тутберидзе набрала 70,29 балла. Фигуристка исполнила каскад из двух четверных сальховов через ойлер. Судьи не оценивали элемент, поскольку он был исполнен после окончания соревновательной части, в которой Базылюк была сильнее всех.

Базылюк на финальном этапе состязаний обошла действующую чемпионку России в одиночном катании Аделию Петросян. За победу она получит 1 млн рублей. Лучшие фото соревнований — в галерее NEWS.ru.

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Камила Валиева во время командного турнира на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева во время командного турнира на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)

Ведущие Алина Загитова и Алексей Ягудин на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущие Алина Загитова и Алексей Ягудин на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)

Вик Уайлд и тренер Евгений Плющенко во время соревнований спортсменов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вик Уайлд и тренер Евгений Плющенко во время соревнований спортсменов

Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Дмитрий Алиев (слева направо) во время командного турнира на чемпионате России по прыжкам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Дмитрий Алиев (слева направо) во время командного турнира на чемпионате России по прыжкам

Владислав Дикиджи выступает в командном турнире на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владислав Дикиджи выступает в командном турнире на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)

Софья Муравьева выступает в командном турнире на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Софья Муравьева выступает в командном турнире на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)

Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков выступают в командном турнире на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков выступают в командном турнире на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)

Тренер Тамара Москвина во время соревнований спортсменов на чемпионате России по прыжкам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тренер Тамара Москвина во время соревнований спортсменов на чемпионате России по прыжкам

Дмитрий Алиев выступает в командном турнире на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Алиев выступает в командном турнире на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступают в командном турнире на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступают в командном турнире на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган на чемпионате России по прыжкам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган на чемпионате России по прыжкам

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступают в командном турнире на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступают в командном турнире на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)

Иван Попов выступает в командном турнире на чемпионате России по прыжкам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иван Попов выступает в командном турнире на чемпионате России по прыжкам

Евгений Семененко выступает в командном турнире на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Семененко выступает в командном турнире на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)

Маргарита Базылюк выступает в командном турнире на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Базылюк выступает в командном турнире на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)

Лев Лазарев выступает в командном турнире на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лев Лазарев выступает в командном турнире на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)

Петр Гуменник выступает в командном турнире на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Петр Гуменник выступает в командном турнире на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)

Аделия Петросян выступает в командном турнире на чемпионате России по прыжкам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аделия Петросян выступает в командном турнире на чемпионате России по прыжкам

Софья Муравьева выступает в командном турнире на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Софья Муравьева выступает в командном турнире на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)

Аделия Петросян выступает в командном турнире на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аделия Петросян выступает в командном турнире на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)

Команда Александра Галлямова на командном турнире на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Команда Александра Галлямова на командном турнире на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)

Зрители во время выступления фигуристов на командном турнире на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зрители во время выступления фигуристов на командном турнире на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)

Команда Дмитрия Козловского, победившая в командном турнире на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Команда Дмитрия Козловского, победившая в командном турнире на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)

Команды участников командного турнира на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Команды участников командного турнира на чемпионате России по прыжкам (фигурное катание)