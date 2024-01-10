Секс-скандалы в фигурном катании: кого из спортсменов обвиняли в насилии

Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press

Николай Сёренсен

Почти каждый год пресса пишет о секс-скандалах в мире фигурного катания. Недавно призер в танцах на льду Николай Сёренсен был вынужден сняться с чемпионата страны из-за обвинений в изнасиловании. Что известно об этом случае и как чаще всего заканчиваются дела о сексуальных домогательствах со стороны фигуристов — в материале NEWS.ru.

Кто обвинил Сёренсена в изнасиловании

Датчанин Николай Сёренсен несколько лет выступает за Канаду с Лоранс Фурнье-Бодри. В прошлом сезоне танцевальный дуэт взял серебро на чемпионате четырех континентов — аналоге чемпионата Европы, а в этом году они дважды становились призерами этапов Гран-при. На чемпионате мира Лоранс и Николай занимали пятую строчку и в этом году могли полноправно претендовать на медаль турнира. Но на днях Сёренсену были предъявлены обвинения в изнасиловании. Из-за этой ситуации фигурист и его партнерша решили не выступать на чемпионате страны.

Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Сёренсен

Дело было передано Управлению комиссара по целостности спорта Канады (OSIC) и Центру безопасного спорта США. Имя пострадавшей американки не разглашается, но известно, что на момент случившегося ей было 22 года. По словам девушки, все произошло 12 лет назад, 21 апреля 2012 года. Бывшая фигуристка и Сёренсен вместе проводили время на вечеринке в США, в штате Коннектикут. Как вспомнила американская спортсменка, Николай повалил ее на кровать и удерживал там ее силой.

«Левой рукой он вдавил меня в кровать в области ключицы... Все звуки в этот момент стали практически не слышны, и мне казалось, что я задохнусь под давлением его руки на мою ключицу и грудь... В этот момент я боялась за свою жизнь и позволила своему телу обмякнуть, пока лежала там, а он меня изнасиловал», — приводит слова американки, которые были опубликованы в отчете Управления, USA Today.

Девушка молчала почти 12 лет. По ее словам, она боялась, что ей не поверят. Сейчас экс-спортсменка решила рассказать о случившемся после интервью Сёренсена, в котором он утверждал о необходимости обеспечивать безопасность женщин в танцах на льду.

Николай в своих соцсетях опроверг обвинения и сообщил, что будет отстаивать свою невиновность.

«Я считаю, что каждый человек должен чувствовать себя в безопасности на льду и за его пределами. Я в курсе выдвинутых против меня обвинений. Эти обвинения ложны, и я намерен решительно защищать себя и свою репутацию», — заявил канадский фигурист.

Партнерша Николая поддержала его и заявила, что он — честный, добрый и уважающий других фигурист.

Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press Николай Сёренсен

Что случилось с фигуристом Кафлином после обвинений в домогательствах

Американский фигурист Джон Кафлин, у которого было два титула чемпиона страны и медаль чемпионата четырех континентов, был фигурантом одного из самых громких сексуальных скандалов. В определенный момент несколько девушек, не назвавших свои имена, обвинили его в сексуальных домогательствах. Расследованием занималась организация SafeSport, которая борется с проявлениями травли, физического и психологического насилия в отношении спортсменов и поддерживается Олимпийским комитетом США.

По словам отца Кафлина, его сын отрицал свою вину и утверждал, что все происходило по обоюдному согласию. Пользователи соцсетей были против Джона, называли его насильником и педофилом. В начале 2019-го фигуриста отстранили от тренерской деятельности. 18 января того же года он покончил жизнь самоубийством.

Уже после смерти Кафлина его бывшая партнерша Бриджит Намиотка публично заявила, что тоже стала жертвой Джона.

«Извините, но он причинил боль как минимум десяти людям, включая меня. Он подвергал меня сексуальному насилию в течение двух лет. Невиновные не убивают себя», — говорилось в сообщении.

Намиотка умерла летом 2022 года. Ее родители сообщили USA Today, что их дочь «не выдержала долгой борьбы с зависимостью после нескольких очень трудных лет борьбы с травмой, вызванной сексуальными домогательствами».

Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Джон Кафлин

Кто из российских фигуристов попал за решетку из-за секс-скандала

В России тоже встречаются подобные случаи. В феврале 2023 года в сексуальных домогательствах обвинили Андрея Уварова, создателя первого в стране музея фигурного катания, в коллекции которого можно увидеть коньки чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой и олимпийских чемпионок Юлии Липницкой и Анны Щербаковой. Уваров также является членом Федерации фигурного катания Москвы.

В 2015–2016 годах Андрей был тренером. Бывшая ученица Уварова, которой тогда было 12 лет, обвинила его в домогательствах. По словам фигуристки, которые приводило издание Regnum, мужчина проявлял к ней особый интерес во время занятий растяжкой, распускал руки и угрожал убийством.

Уварова отправили в СИЗО, а в деле появлялись новые подробности. Потерпевших оказалось больше, чем изначально предполагалось. Все неправомерные действия производились несколько лет назад — на тот момент пострадавшим было от 7 до 12 лет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кого еще обвиняли в сексуальных домогательствах

В 2019 году в сексуальных домогательствах обвинили американского тренера Ричарда Кэллахана. В суд обратился фигурист Адам Смит, который рассказывал, что наставник неоднократно домогался его, когда ему было 14–16 лет. Кэллахана пожизненно отстранили от тренерской работы, позже смягчив наказание на трехлетнюю дисквалификацию.

В том же году в домогательствах уличили чемпиона Европы и призера чемпионата мира Моргана Сипре. Он отправлял фото своих интимных частей тела 13-летней девочке, с которой катался на одной арене. Тренеры угрожали фигуристке и заставляли ее молчать. В итоге прокуратура Флориды, где все происходило, завела уголовное дело на Сипре, а через год он завершил спортивную карьеру.

В сексуальных домогательствах ранее обвиняли Брайана Жубера, чемпиона мира в одиночном катании. Все слова о связях в несовершеннолетней девушкой фигурист отрицал, но его все равно отстранили от тренерской деятельности на два года.

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