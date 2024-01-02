Россия, спасибо, до свидания: кто из спортсменов покинул страну в 2023 году

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Глеб Смолкин, Диана Дэвис и Софья Самоделкина

Прошедший год сложно назвать слишком успешным для российского спорта: были яркие моменты в теннисе и единоборствах, но представители множества видов не были допущены до международных соревнований. Часть из них решилась из-за этого на радикальный шаг: смену гражданства. Кто из россиян перестал представлять нашу страну на спортивных аренах в 2023 году — в материале NEWS.ru.

Куда уехали дочь Тутберидзе с партнером

Один из самых громких переходов 2023 года оформили фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин — серебряные призеры чемпионата России — 2022. Диана — дочь известнейшего тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, а Глеб — сын актера Бориса Смолкина.

В 2022-м году фигуристы выступили в составе российской команды на Олимпиаде в Пекине, где заняли 14-е место. После тех Игр Дэвис и Смолкин должны были стать главной российской танцевальной парой, ведь Виктория Синицина / Никита Кацалапов и Александра Степанова / Иван Букин на тот момент приостановили карьеры. Но на российских стартах Диану и Глеба больше не видели.

В течение последнего года слухи отправляли их то в сборную США, где они живут и тренируются (в том числе, иногда под присмотром Этери Тутберидзе), то в сборную Израиля. Но в конце концов выбрали Грузию. 5 июня 2023 года переход подтвердили и одобрили в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

У Дэвис была возможность получить грузинский паспорт благодаря корням матери. Смолкин мог претендовать на него как муж фигуристки — свадьбу они сыграли в Лас-Вегасе в 2022 году. Проблем с получением документов не возникло. Спортсмены, не выступавшие с февраля 2022-го, уже отбыли годичный карантин и в августе 2023-го дебютировали на международных соревнованиях под флагом Грузии, уверенно победив на турнире в американском Лейк-Плейсиде.

Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press Диана Дэвис и Глеб Смолкин

Кто последовал за Дэвис и Смолкиным

Еще один заметный переход случился в фигурном катании в 2023 году: 16-летняя Софья Самоделкина сменила Россию на Казахстан. 4 августа стало известно, что она получила паспорт и гражданство этой страны.

Самоделкина — одна из самых перспективных российских фигуристок, воспитанница ЦСКА. В прошлом сезоне (2022/23) она выиграла этап Гран-при России в Самаре, опередив серебряного призера Олимпийских игр Александру Трусову. На этапе в Сочи Софья стала второй, на чемпионате России — 11-й. В активе спортсменки есть победа в финале Кубка России среди юниоров 2020 года.

Самоделкина также известна тем, что исполняла четыре четверных прыжка в одной программе, включая самый сложный элемент — лутц (прыжок во вращении с въездом из хода назад на внутреннем ребре конька и выездом назад на наружном ребре конька).

Софья Самоделкина получила паспорт Казахстана в ускоренном порядке, так как один из ее родственников рожден в этой стране. Законы Казахстана запрещают иметь два гражданства, поэтому Софье придется отказаться от российского. В 2017-м такую же процедуру прошла теннисистка Елена Рыбакина, которая в прошлом году, выступая под флагом Казахстана, выиграла Уимблдон.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Софья Самоделкина

«Уехала, чтобы продлить карьеру»

Еще один относительно громкий переход — трансфер в сборную Финляндии одной из лучших российских биатлонисток, чемпионки Европы — 2017 Дарьи Виролайнен. Она получила право выступать за новую страну в августе 2023 года, а в ноябре дебютировала за нее на Кубке IBU в финском Контиолахти.

Виролайнен — дочь легендарной советской и российской биатлонистки Анфисы Резцовой, которая ушла из жизни в октябре 2020 года. Дарья — замужем за российским лыжником Олегом Виролайненом, который также имеет финское гражданство. Паспорт этой страны уже на протяжении нескольких лет был и Дарьи.

«Она имеет право. У нее двойное гражданство: России и Финляндии. Она будет выступать за Финляндию — пусть не с таким желанием, но чтобы продлить карьеру в том спорте, которому она посвятила столько времени. Хочет закончить выступления на позитивной ноте», — говорила Анфиса Резцова о решении дочери.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Дарья Виролайнен

Теннисистка сменила флаг

Еще одна спортсменка, для которой 2023 год стал последним под флагом России, — теннисистка Варвара Грачева. Полгода назад она сменила один бело-сине-красный триколор на другой с теми же цветами — французский. Хотя более правильно будет сказать, что рядом с ее фамилией появился хоть какой-то флаг, ведь с февраля 2022-го она выступала без него вовсе.

Варваре Грачевой 23 года, она занимает 43-е место в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Уроженка Москвы уже давно живет и тренируется во Франции (как и один из лучших игроков мира Даниил Медеведев), и получение гражданства этой страны не стало сюрпризом. Сама Варвара объяснила этот шаг тем, что ей предложили выступать за сборную Франции в Кубке Билли Джин Кинг, к тому же ей нравится жить в этой стране, там к ней очень хорошо относятся.

Для тенниса смена гражданства — не редкость. К примеру, из России в Казахстан в последние годы перешло довольно много игроков, как мужчин, так и женщин. В Казахстане теннис финансирует миллиардер, президент Федерации тенниса Казахстана, вице-президент и член Совета директоров ITF Булат Утемуратов. От условий, которые он предлагает, обычно не отказываются. Самый известный пример перехода из России в Казахстан — Елена Рыбакина. Уроженка Москвы в 2022 году выиграла Уимблдон.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Варвара Грачева

Чемпионка мира по шахматам покинула Россию

Еще один важный трансфер этого года — переход шахматистки Александры Костенюк под флаг Швейцарии. 39-летняя Костенюк — одна из лучших в мире в своем виде спорта, гроссмейстер, 12-я чемпионка мира по шахматам, трехкратная победительница Всемирных шахматных олимпиад.

С 2022 года Костенюк выступала без флага. Это стало возможным благодаря подписанному ей «письму 44 шахматистов Путину», в котором осуждалась СВО на территории Украины. В начале 2023-го Александра официально сменила спортивное гражданство на швейцарское (паспорт этой страны у нее есть с 2000-х годов, она была замужем за гражданином Швейцарии Диего Гарсесом), а с 2024-го будет выступать за сборную этой страны на всех международных соревнованиях.

Живет Костенюк на юге Франции, ее второй муж — российский и французский гроссмейстер, чемпион Европы Павел Трегубов.

Всего из страны уехали десятки спортсменов

Помимо указанных спортсменов, коих можно причислить к первому эшелону, есть и другие уехавшие. Всего российское гражданство сменило более 200 представителей различных видов спорта за последние полтора года. По данным издания «Холод», чаще всего российские спортсмены, сменившие гражданство, выступают под флагом Израиля (25 человек), Сербии (19), Германии (13) и Франции (12).

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